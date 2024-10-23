Трамп хвалив Гітлера та захоплюється диктаторами: екс-співробітник Білого дому здивував заявами

Колишній глава апарату Білого дому стурбований тим, що Трамп у разі перемоги може правити як диктатор

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп неодноразово хвалив лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Він також захоплюється диктаторами.

Таку заяву зробив колишній глава апарату Білого дому Джон Келлі, пише Axios. Зазначається, що в серії NYT Келлі висловив стурбованість тим, що Трамп і сам правитиме як диктатор у разі перемоги.

За його словами, Трамп сказав йому: "Гітлер зробив кілька хороших речей", і заявив, що може підтвердити попередні повідомлення про те, що колишній президент неодноразово позитивно відгукувався про нацистського лідера.

"Колишній президент, безумовно ставиться до вкрай правих поглядів, він, безумовно, авторитарний, захоплюється людьми, які є диктаторами — він це говорив. Тож він, безумовно, підпадає під загальне визначення фашиста, це точно", — сказав Келлі.

Водночас представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг сказав, що Келлі "повністю зганьбився, вигадавши ці викриті історії".

Варто додати, що The Atlantic з посиланням на джерела пише, що Трамп хотів би генералів, як у Гітлера.

"Мені потрібні такі генерали, як були у Гітлера. Люди, які були повністю віддані йому, які виконували накази", — сказав Трамп у приватній бесіді у Білому домі, розповіли співрозмовники видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джо Байден висловився у бік Трамп і заявив, що його потрібно відправити за ґрати.