На выборах в США возможен второй тур: экс-посол объяснил почему

Подобное уже случалось раньше

Не стоит ожидать результатов выборов в США сегодня-завтра. Возможен сценарий проведения второго тура.

Об этом во время телемоста "Выборы США и будущее Украины" в Киевской школе государственного управления им. Сергея Нижного заявил председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. Он подчеркнул, что для Украины важно не только, кто станет президентом США.

Чалый отметил, что для Киева важно, чтобы конфигурация власти в США была благоприятной для помощи Украине. Он подчеркнул, что Америка – это федеративная страна, а не только то, что можно увидеть в Вашингтоне.

"Я хотел бы обратить внимание на эту комплексность… И я хочу обратить внимание на ключевые точки этих выборов. Во-первых, не стоит ожидать результатов сегодня-завтра… И, возможно, я вас удивлю, но мы можем столкнуться с тем, что может быть второй тур выборов. И это Джорджия, Луизиана. Где уже раньше был второй тур выборов. Сейчас это может быть 7 декабря", — прогнозирует председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

По его мнению, по такому сценарию результаты выборов можно ожидать 5 января 2025 года. Но все это время продолжит работать действующая Администрация президента Байдена.

"Мы входим вместе с вами в долгий период… И этот сценарий длинного подсчета очень вероятен… Когда результаты голосования, подсчет будут длинными, а затем Верховный суд США", — не исключил Чалый.

Для справки. В США 5 ноября является днем президентских выборов-2024 и выборов в обе палаты Конгресса – Сенат и Палату представителей.

Когда американцы отдают свой голос на участке, они на самом деле голосуют за выборщика, который от их имени поддерживает того или иного кандидата в президенты. Всего по стране 538 выборщиков, и для победы кандидату в президенты требуется поддержка не менее 270 из них.

В Луизиане все кандидаты принимают участие в одном открытом первоначальном голосовании. Любой кандидат, набравший более 50% голосов, на первичных выборах, выиграет место в Конгрессе. Если ни один кандидат не набирает более 50% голосов, два самых успешных кандидата выходят во второй тур.

В штате Джорджия также возможно проведение второго тура выборов в Сенат из-за того, что ни один из кандидатов не набрал необходимых более 50% голосов. Такое уже было в 2021 и 2022 годах.

Ранее "Телеграф" также писал о тонкостях выборов в США, которые нужно знать. В частности, как определят победителя и когда объявят результаты.