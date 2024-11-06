Самые дорогие в истории США: в СМИ назвали колоссальную сумму расходов Трампа и Харрис на выборы

Общие расходы на рекламу составили половину расходов на предвыборную кампанию

Президентские выборы 5 ноября 2024 г. стали самыми дорогими в истории Соединенных Штатов. На подготовку к ним экс-президент США Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, кандидаты от республиканцев и демократов, потратили 3,5 млрд долларов.

Об этом пишет издание Financial Times. Отмечается, что по последним данным по средствам, собранным предвыборными штабами, оба кандидата смогли привлечь 4,2 млрд долларов США.

Гаррис в вопросе собрания значительно обошла Трампа: она собрала 2,3 млрд долларов, 1,9 млрд из которых были потрачены на предвыборную кампанию. У Трампа цифры более скромные – 1,8 млрд и 1,6 млрд соответственно.

Общие расходы на рекламу составили половину расходов на предвыборную кампанию. При этом расходы только в семи "ключевых" штатах суммарно составили 1,5 миллиарда долларов. Так, в одной только Пенсильвании, штате, который колебался в выборе, обе стороны потратили 400 миллионов долларов на рекламу, тогда как на 43 определившихся с выбором штата суммарно набралось только 358 миллионов.

Отметим, во вторник, 5 ноября, в США проходят выборы президента, в ходе которых американцы определят, кто будет руководить страной в следующие четыре года. Упорная борьба развернется между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Харрис. "Телеграф" "подсветил" пять главных фактов о главном политическом событии года.

О том, что может изменить в украинско-американских отношениях вероятная победа Харрис, рассказал Олег Шамшур, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в США (в 2005-2010 годах) в материале "Телеграфа": "Победа Трампа несет два риска для Украины, а с Харрис все сложно, — экс-посол Украины в США".