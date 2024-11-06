Непотопляемый: спикер-трампист Майк Джонсон переизбрался в Палату представителей Конгресса США

Джонсону пришлось сражаться за место в Палате представителей с однопартийцем

В США 5 ноября выбирали не только президента, но и губернаторов и конгрессменов. В рамках перевыборов в Конгресс переизбрался действующий спикер Палаты представителей, республиканец и трампист Майк Джонсон, для которого это станет уже пятым сроком в парламенте Соединенных Штатов.

Об этом сообщает издание The Hill. Отмечается, что в своем округе в штате Луизиана Джонсон обошел баллотировавшегося вместе с ним однопартийца Джошуа Моротта.

Отмечается, что позиция Моротта была еще негативнее, чем в свое время позиция Джонсона. Моротт предлагал сократить Министерство образования США и отменить ObamaCare – медицинскую программу для американцев. Кроме того, он выступил против "любой иностранной помощи" (в том числе и Украине), потому что, мол, США должны отдавать приоритет внутренним делам.

Джонсон иногда выступает против Украины. Так, 25 сентября он выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому требование уволить посла Украины Оксану Маркарову. Все из-за посещения Зеленского завода снарядов в Пенсильвании. Также он активно тормозил военную помощь Украине в первой половине 2024 года, из-за чего в ВСУ начался снарядный голод и была потеряна Авдеевка.

С другой стороны, Джонсон в некоторых случаях встает на проукраинские позиции. Так, в июле он поддержал снятие ограничений для Украины на удары по России американским вооружением. По его словам, Украина должна использовать американскую военную помощь гибко и так, как считает нужным.

Отметим, что во вторник, 5 ноября, в США прошли выборы президента, во время которых американцы определяли, кто будет руководить страной следующие четыре года. Ожесточенная борьба развернулась между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Харрис. "Телеграф" "подсветил" пять главных фактов о главном политическом событии года.

О том, что может изменить в украинско-американских отношениях вероятная победа Гаррис, рассказал Олег Шамшур, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в США (в 2005-2010 годах) в материале "Телеграфа": "Победа Трампа несет два риска для Украины, а с Харрис все сложно, — экс-посол Украины в США".