Все из-за Трампа? Биткоин взлетел до нового исторического максимума

За сутки криптовалюта выросла в цене на 9,26%

Президентские выборы в США очень резко толкнули вверх цену на главную криптовалюту мира – биткоин (Bitcoin/BTC). Рынок среагировал на предварительные итоги выборов в США тем, что отметка цены на биткоин пробила 75 тысяч долларов.

Об этом сообщила криптобиржа Binance. За сутки криптовалюта выросла в цене на 9,26% и прошла отметку в 74 тысячи долларов США. Через некоторое время она пересекла контрольную отметку в 75 тысяч долларов, а затем пошла на понижение. Сейчас биткоин торгуется в пределах 74,2 – 74,3 тысяч долларов.

В Украине биткоин пересек цену в три миллиона гривен, чуть не дотянув до цены в 3,1 млн грн. После этого он также пошел на понижение, сейчас "биток" на украинские деньги стоит 3,088 млн грн.

Кроме биткоина, начали дорожать другие криптовалюты, в частности Ethereum и другие. На резкий рост цены криптовалют повлияла дружелюбная позиция криптоинвесторов к экс-президенту США Дональду Трампу, который может победить на выборах.

Во время предвыборной кампании Трамп позиционировал себя как сторонник криптовалют – в частности, даже предложил закрыть криптовалютой государственный долг США. Это привело к появлению в индустрии надежд, что победа Трампа может привести к смягчению регулирования обращения криптовалют, поскольку при Джозефе Байдене правила только ужесточались.

Отметим, что во вторник, 5 ноября, в США прошли выборы президента, во время которых американцы определяли, кто будет руководить страной следующие четыре года. Ожесточенная борьба развернулась между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Харрис. "Телеграф" "подсветил" пять главных фактов о главном политическом событии года.

Президентские выборы 5 ноября 2024 года стали самыми дорогими в истории Соединенных Штатов. На подготовку к ним Трамп и Харрис, кандидаты от республиканцев и демократов, потратили 3,5 млрд долларов.

О том, что может изменить в украинско-американских отношениях вероятная победа Харрис, рассказал Олег Шамшур, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в США (в 2005-2010 годах) в материале "Телеграфа": "Победа Трампа несет два риска для Украины, а с Харрис все сложно, — экс-посол Украины в США".