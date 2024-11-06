Вперше за 4 роки: республіканці отримали більшість у Сенаті США, що це означає

Сенатори обираються на 6 років

Республіканська партія вперше за чотири роки матиме більшість у Сенаті США. Республіканці отримали 51 місце зі 100.

Про це повідомляє Associated Press. Одночасно з президентом американці переобирають 34 сенаторів. Також республіканці мають перевагу над демократами в Палаті представників — 178 проти 141. Підрахунок голосів триває.

Як пояснює AP, більшість у Сенаті дає партії головний центр влади у Вашингтоні. Також вона забезпечує владу у затвердженні Кабінету міністрів наступного президента та будь-якого судді Верховного суду.

Крім сенаторів у США обирають й претендентів на всі 435 місця у Палаті представників. Члени Палати представників обираються на два роки. Зараз більшість у ній мають республіканці, після виборів демократи сподіваються змінити ситуацію.

У Сенаті, де демократи мають незначну більшість, йде боротьба за 34 місця зі 100. Республіканці боролися за можливість знову встановити контроль над Сенатом.

Чим відрізняється Палата представників від Сенату

Конгрес США складається з двох палат – Сенату та Палати представників. Вони є рівноправними партнерами у законодавчому процесі, проте кожен з органів має свої функції.

Сенат налічує 100 сенаторів, по два від кожного штату. Вони обираються на шість років, причому вибори відбуваються кожні два роки для третини сенаторів.

Сенат ратифікує міжнародні договори та угоди та затверджує призначення президентом посадових осіб виконавчої влади. Якщо кількість демократів і республіканців у Сенаті рівна, вирішальний голос має віцепрезидент США, який головує в Сенаті.

Палата представників складається із 435 осіб, кількість яких від кожного штату пропорційна його населенню. Її члени обираються на два роки. Палата представників ініціює розгляд законів, пов'язаних із надходженням державних доходів.

Як розповідав "Телеграф", у Сенат США вперше в історії обрано трансгендерну людину. Сара Макбрайд перемогла свого опонента у штаті Делавер та увійде до верхньої палати Конгресу.