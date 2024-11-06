В Сенат США впервые войдет трансгендер: как она выглядит

Своими основными приоритетами Макбрайд считает борьбу с кризисом, вызванным пандемией COVID-19

Трансгендерный человек Сара Макбрайд победила своего оппонента в штате Делавер и стала первой женщиной-трансгендером в истории США, которая войдет в верхнюю палату Конгресса. Также представительница Демократической партии США стала первым высокопоставленным трансгендерным чиновником страны.

Соперником Макбрайд от Республиканской партии был Джон Вейлен III, чья предвыборная кампания была сосредоточена на нелегальной иммиграции и экономике, пишет Аxios. Все голоса на выборах в Сенат еще не подсчитаны.

"Мы сделали это. Мы выиграли всеобщие выборы. Спасибо, спасибо, спасибо", — написала Макбрайд в Х.

Она отметила, что демократия в США "достаточно велика", что позволяет представителям ЛГБТ избираться на высокие должности. Своими основными приоритетами Макбрайд считает борьбу с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

В 2020 году она стала первым в США открытым трансгендерным сенатором Делавера. Макбрайд является председателем Комитета по здравоохранению и социальным услугам Сената штата, а также членом нескольких других комиссий, в том числе по вопросам юстиции, образования, страхования и технологий. Она была стажером в Белом доме во время администрации бывшего президента Барака Обамы.

Сара Макбрайд родилась в Уилмингтоне, штат Делавер, в семье Дэвида и Салли Макбрайд. В каминг-аут была штатной сотрудницей избирательного штаба Демократической партии в Делавере. В 2011 году была избрана главой студенческого совета Американского университета. Во время своей последней рабочей недели на этом посту привлекла к себе международное внимание, выступив в качестве транс-женщины в студенческой газете своего колледжа "The Eagle".

После каминг-аута Макбрайд тогдашний вице-президент США Джо Байден публично заявил, что гордится ею. Сара Макбрайд работала в Управлении по связям с общественностью и межправительственным отношениям Белого дома, где занималась вопросами ЛГБТ. В речи в мае 2015 года вторая леди Джилл Байден рассказала историю Сары и добавила: "Мы считаем, что молодых людей следует ценить такими, какие они есть, независимо от того, как они выглядят, откуда они, пола, с которым они себя идентифицируют или кого они любят".

В августе 2014 года Сара Макбрайд вышла замуж за Эндрю Крея после того, как ему поставили диагноз рак на неизлечимой стадии. Епископ Джин Робинсон проводил их церемонию бракосочетания. Через четыре дня после свадьбы Эндрю Крей умер.

САра и Эндрю

Как сообщал Телеграф, в рамках перевыборов в Конгресс переизбрался действующий спикер Палаты представителей, республиканец и трампист Майк Джонсон. Для него это будет пятый срок в парламенте Соединенных Штатов.