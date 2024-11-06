Украинец станет конгрессменом: что о нем известно и за что его ненавидит Трамп

Именно он сообщил о скандальном разговоре Трампа с Зеленским.

Одновременно с президентом американцы переизбирают 34 сенатора в верхнюю палату Конгресса. В нижней палате – Палате представителей – республиканцы имеют преимущество над демократами : 178 против 141. Подсчет голосов продолжается, но уже известно, что конгрессменом от Виргинии станет уроженец Киева Евгений Виндман.

По данным The New York Times, на выборах в Виргинии демократ Евгений Виндман лидирует с показателем 51,1%. Его конкурент Дерек Андерсон набрал 48,9%.

Как пишет Википедия, Евгений родился в Киеве, а уже через несколько лет после смерти матери вместе с братом-близнецом Александром и старшим братом Леонидом эмигрировал в США. Их отец Семен привез сыновей в Нью-Йорк, где семья поселилась в районе Брайтон-Бич.

Евгений с братом Александром и отцом

Евгений Виндман получил военное образование и 25 лет служил в армии США. Он был десантником, пехотинцем и прокурором корпуса Генерального судьи. За время службы получил многочисленные награды, в частности, медаль "За высокую службу в обороне" и орден Легиона за заслуги.

Евгений Виндман в армии

В 2018 году Виндман вступил в должность заместителя юридического советника Совета национальной безопасности США. Его брат-близнец Александр сообщил о противоречивом телефонном разговоре между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Это стало толчком для импичмента Трампа. Также Александр был ключевым свидетелем по делу об импичменте, при этом его брат не участвовал в деле.

Впрочем, Трамп все равно, да еще без объяснений уволил его из Совета национальной безопасности. Что касается Александра Виндмана, то его увольнение Трамп объяснил так, что полковник "был очень недисциплинирован, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков".

Евгений с братом Александром

Слушания по делу импичмента Трампа проходили в ноябре 2020 года. Как ключевой свидетель Александр Виндман объяснял, что в разговоре с Зеленским Трамп сказал украинскому президенту, что Украина не получит военной помощи, пока не сделает того, что он хочет.

Позже стало известно, что именно Евгений Виндман, вероятно, написал анонимную жалобу на телефонный разговор экспрезидента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в которой Трамп пытался использовать помощь в собственных целях для предвыборной кампании. Это и послужило причиной для его импичмента. Чиновники Белого дома ему за это отомстили, впрочем, не сказано, как именно.

После увольнения с военной службы в 2022 году Евгений Виндман возглавил программу по расследованию военных преступлений в Украине в рамках Консультативной группы Atrocity Crimes Advisory. Вместе с братом он также основал проект Trident Support для обучения украинских военных ремонту западной техники.

На выборах в Палату представителей в 7-м округе Виргинии Виндман собрал более 5 миллионов долларов на предвыборную кампанию и заручился поддержкой влиятельных политиков.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что Трамп победил на выборах в США. Он стал 47 президентом Соединенных Штатов.