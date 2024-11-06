Українець стане конгресменом: що про нього відомо і за що його ненавидить Трамп

Саме він повідомив про скандальну розмову Трампа з Зеленським

Одночасно з президентом американці переобирають 34 сенаторів до верхньої палати Конгресу. У нижній палаті — Палаті представників — республіканці мають перевагу над демократами: 178 проти 141. Підрахунок голосів триває, але вже відомо, що конгресменом від Вірджинії стане уродженець Києва Євген Віндман.

За даними The New York Times, на виборах у Вірджинії демократ Євген Віндман лідирує з показником 51,1%. Його конкурент Дерек Андерсон набрав 48,9%.

Як пише Вікіпедія, Євген народився в Києві, а вже за кілька років після смерті матері разом з братом-близнюком Олександром та старшим братом Леонідом емігрував до США. Їхній батько Семен привіз синів до Нью-Йорка, де родина оселилася в районі Брайтон-Біч.

Євген з братом Олександром та батьком

Євген Віндман здобув військову освіту та 25 років служив в армії США. Він був десантником, піхотинцем та прокурором корпусу Генерального судді. За час служби отримав численні нагороди, зокрема медаль "За високу службу в обороні" та орден Легіону за заслуги.

Євген Віндман в армії

У 2018 році Віндман обійняв посаду заступника юридичного радника Ради національної безпеки США. Його брат-близнюк Олександр повідомив про суперечливу телефонну розмову між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Це стало поштовхом для імпічменту Трампа. Також Олександр був ключовим свідком у справі про імпічмент, при цьому його брат не брав участі у справі.

Втім, Трамп все одно, та ще й без пояснень звільнив його з Ради національної безпеки. Щодо Олександра Віндмана, то його звільнення Трамп пояснив так, що полковник "був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків".

Євген з братом Олександром

Слухання у справі імпічменту Трампа відбувалися у листопаді 2020 року. Як ключовий свідок Олександр Віндман пояснював, що у розмові з Зеленським Трамп сказав українському президенту, що Україна не отримає військової допомоги, поки не зробить того, що він хоче.

Згодом стало відомо, що ймовірно саме Євген Віндман написав анонімну скаргу на телефонну розмову експрезидента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського, у якій Трамп намагався використати допомогу у власних цілях для передвиборчої кампанії. Це і стало причиною для його імпічменту. Посадовці Білого дому йому за це помстилися, втім, не сказано, як саме.

Після звільнення з військової служби у 2022 році Євген Віндман очолив програму з розслідування воєнних злочинів в Україні в рамках Консультативної групи Atrocity Crimes Advisory. Разом з братом він також заснував проект Trident Support для навчання українських військових ремонту західної техніки.

На виборах до Палати представників у 7-му окрузі Вірджинії Віндман зібрав понад 5 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію та заручився підтримкою впливових політиків.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що Трамп переміг на виборах в США. Він став 47-м президентом Сполучених Штатів.