Победа Трампа войдет в историю США по одной из причин

Инаугурация состоится в начале 2025 года

Дональд Трамп стал старейшим избранным президентом США в истории. Летом текущего года ему исполнилось 78 лет.

Об этом стали писать различные СМИ после первых результатов голосования. В должность президента Трамп вступит уже в 2025 году.

Стоит подчеркнуть, что Джозеф Байден победил на президентских выборах США в 2020 году в возрасте 77 лет. Однако во время инаугурации в 2021 году ему уже было 78. День рождения политик отпраздновал 20 ноября.

Отметим, что 78 лет Дональду Трампу исполнилось 14 июня текущего года. То есть, во время своей инаугурации в январе 2025-го он будет на 5 месяцев старше Байдена, когда тот начинал работу 4 года назад.

Интересно, что в 2017 году Трампу было 70 лет и на момент инаугурации он уже был рекордсменом по возрасту. Однако спустя три года Байден обошел его на выборах президента.

К слову, на момент завершения президентского срока Трампа он может также стать еще и самым старым действующим руководителем США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выборы в США проходят в два этапа. 5 ноября состоится общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия. Стоит подчеркнуть, что кандидат в президенты США Дональд Трамп победил на выборах. Республиканец набрал 280 голосов, а демократ Камала Харрис — 213.