Перемога Трампа увійде в історію США з однієї з причин

Інавгурація відбудеться на початку 2025 року

Дональд Трамп став найстарішим обраним президентом США в історії. Влітку цього року йому виповнилося 78 років.

Про це почали писати різноманітні ЗМІ після перших результатів голосування. На посаду президента Трамп вступить уже у 2025 році.

Варто наголосити, що Джозеф Байден переміг на президентських виборах США у 2020 році у віці 77 років. Однак під час інавгурації у 2021 році йому вже було 78. День народження політик відсвяткував 20 листопада.

Зазначимо, що 78 років Дональду Трампу виповнилося 14 червня цього року. Тобто, під час своєї інавгурації у січні 2025-го він буде на 5 місяців старший за Байдена, коли той починав роботу 4 роки тому.

Цікаво, що у 2017 році Трампу було 70 років і на момент інавгурації він уже був рекордсменом за віком. Проте за три роки Байден обійшов його на виборах президента.

До речі, на момент завершення президентського строку Трампа він може також стати ще й найстарішим чинним керівником США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вибори в США проходять у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Варто наголосити, що кандидат у президенти США Дональд Трамп переміг на виборах. Республіканець набрав 280 голосів, а демократ Камала Харріс – 213.