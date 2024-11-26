Насовсем ли? В США закрыли громкое дело против Трампа

Двухстраничное заключение официально знаменует собой конец исторического обвинительного заключения, выдвинутого в прошлом году

Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство специального прокурора Джека Смита о закрытии уголовного дела против новоизбранного президента США Дональда Трампа. Его обвиняли в сговоре с целью подрыва результатов президентских выборов в 2020 году.

Таким образом, суд предоставит правительству разрешение закрыть это дело. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на слова Чуткан.

Отмечается, что хотя дело и было закрыто без каких-либо оговорок, но все же остается теоретическая возможность того, что правительство может снова выдвинуть обвинения после того, как Трамп покинет свой пост.

Однако двухстраничное заключение официально знаменует собой конец исторического обвинительного заключения, выдвинутого в прошлом году, в котором Трампу были предъявлены четыре тяжких преступления в связи с его попытками отменить свое поражение на выборах президенту Байдену.

В тот же день Смит принял решение прекратить оба уголовных дела против Трампа в соответствии с политикой Министерства юстиции, запрещающей преследование действующего президента. Он также попросил отозвать его апелляцию о возобновлении уголовного преследования во Флориде, где Трампа обвиняют в неправомерном обращении с секретными документами.

CNN пишет, что Дональд Трамп пообещал уволить Смита, как только вступит в должность президента. По имеющимся данным, Смит планирует уйти в отставку в следующем году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года суд "снял неприкосновенность" с Трампа по делу о штурме Капитолия. У него есть такие же права, как и у любого другого лица, которое обвиняют в уголовном правонарушении.