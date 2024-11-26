Чи назовсім? У США закрили гучну справу проти Трампа

Двосторонній висновок офіційно знаменує собою кінець історичного обвинувального висновку, висунутого минулого року

Окружний суддя США Таня Чуткан задовольнила клопотання спеціального прокурора Джека Сміта про закриття кримінальної справи проти новообраного президента США Дональда Трампа. Його звинувачували у змові з метою підриву результатів президентських виборів у 2020 році.

Таким чином, суд надасть уряду дозвіл закрити цю справу. Про це пише The Hill, посилаючись на слова Чуткан.

Зазначається, що хоча справа і була закрита без жодних застережень, проте залишається теоретична можливість того, що уряд може знову висунути звинувачення після того, як Трамп залишить свою посаду.

Проте двосторінковий висновок офіційно знаменує собою кінець історичного обвинувального ув’язнення, висунутого минулого року, в якому Трампу було пред’явлено чотири тяжкі злочини у зв’язку з його спробами скасувати свою поразку на виборах президенту Байдену.

Того ж дня Сміт прийняв рішення припинити обидві кримінальні справи проти Трампа відповідно до політики Міністерства юстиції, яка забороняє переслідування чинного президента. Він також попросив відкликати його апеляцію про поновлення кримінального переслідування у Флориді, де Трампа звинувачують у неправомірному поводженні із секретними документами.

CNN пише, що Дональд Трамп пообіцяв звільнити Сміта, як тільки вступить на посаду президента. За наявними даними, Сміт планує піти у відставку наступного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2024 року суд "зняв недоторканність" із Трампа у справі про штурм Капітолія. Він має такі ж права, як і будь-яка інша особа, яку звинувачують у кримінальному правопорушенні.