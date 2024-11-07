Суд в США может вынести приговор уже избранному президенту США в ближайшее время

Дональд Трамп, который недавно вновь выиграл президентские выборы в США, рискует оказаться за решеткой по делу порноактрисы Сторми Дэниэлс.

Об этом написал в Telegram украинский блогер Роман Шрайк. Он отметил, что присяжные еще в мае 2024 года признали Трампа виновным, но суд два раза переносил вынесение приговора.

Иными словами, Трамп, де-факто, был признан преступником, но де-юре, наказание ему до сих пор никто не определил. 26 ноября судья должен объявить, как именно будет наказан Трамп, пишет Шрайк.

Скандал вокруг Дональда Трампа и Сторми Дэниэлс возник незадолго до президентских выборов в США 2016 года. Он был связан с соглашением о неразглашении, подписанным личным адвокатом Трампа Майклом Коэном с одной стороны и Сторми Дэниэлс — с другой.

Звезда фильмов для взрослых рассказала, что познакомилась с Трампом еще в 2006 году во время рекламного турнира по гольфу в штате Невада. Тогда ему было 59 лет и он был женат на Мелании Трамп, от которой имел детей, а ей — 27.

По ее словам, Трамп якобы вступил с ней в сексуальную связь в номере отеля, перед этим, вероятно, подмешав в напитки сильные психотропные вещества. Позже она заявляла, что на нее и членов ее семьи якобы оказывалось давление, чтобы она подписала соглашение о неразглашении.

В 2018 году адвокат Трампа Коэн признал себя виновным и заявил под присягой, что заплатил Дэниэлс по согласованию с Трампом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "президент" Беларуси Александр Лукашенко готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он сможет прекратить войны.