Критические 8 недель: украинский посол сделал тревожное заявление

Ближайшие восемь недель могут быть очень критическими для Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вступает в должность в январе 2025 года. За это время Украине нужно сосредоточить все усилия для того, чтобы достичь результатов, которые приемлемы для нас.

Об этом в интервью украинской редакции "Радио Свобода" рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. По его словам, следующие восемь недель будут наиболее сложными и критическими в новейшей истории нашей страны.

В этой ситуации важно не допустить навязывание Украине решений у нее за спиной и без ее участия.

Как отметил посол, сейчас уже поздно влиять на ситуацию. Слова Трампа о том, что он собирается "закончить войну между Россией и Украиной за 24 часа" стоит воспринимать всерьез.

Мельник подчеркнул: Украине нужно задействовать все возможные каналы, чтобы повлиять на администрацию Трампа. Речь идет о дипломатических, политических, семейных, религиозных и общественных каналах. Это нужно делать быстрее, иначе по словам посла, будет поздно.

"Когда наступит день инаугурации Трампа, я боюсь, что к тому времени решение будет уже принято и тогда нам будет сложнее", — заявил Мельник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Путин может предложить Трампу поделить Украину на три части.