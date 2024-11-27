Укр

Миллиардные недра Украины. Что ищет Трамп в наших месторождениях

Автор
Тая Билан
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп
Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа"

Большинство украинских ресурсов являются нераскрытым потенциалом

Вопрос Украины попал в список приоритетов Дональда Трампа еще до его инаугурации на пост президента. И, по словам представителей Республиканской партии, американский политик видит выгоды в украинских полезных ископаемых. Украина, как одна из самых богатых стран Европы редкими минералами, имеет запасы, которые оцениваются в $2-7 триллиона.

В конце концов команда Трампа напоминает об этом не впервые.

"Телеграф" выяснил, какие именно ресурсы могут интересовать США, а также является ли эта заинтересованность выгодной для Украины или несет потенциальные риски.

О каких ископаемых речь?

Полезные ископаемые – одно из главных богатств украинской земли, здесь есть десятки их видов с многочисленными месторождениями. Новоизбранный президент США Дональд Трамп среди прочего предприниматель, поэтому интересуется всем, что может приносить прибыль американским корпорациям и компаниям.

Как говорит в разговоре с "Телеграфом" директор по развитию "Геологической инвестиционной группы", глава комитета по вопросам недропользования ЭВА (Европейская бизнес ассоциация — Ред.) Дмитрий Кащук, республиканец всегда действовал именно так, в том числе и во время своего предыдущего президентского срока.

— На самом деле в Украине есть ряд интересных месторождений, нуждающихся в освоении. И думаю, что вовлечение американских компаний в сотрудничество в разработке этих полезных ископаемых является ключевой частью предложения для американского правительства. Среди наиболее перспективных, по моему мнению, стоит выделить литий, уран, титан и графит, — говорит он.

Цены на эти минералы растут, спрос тоже

Иностранные инвесторы давно готовы вложить немалые средства в освоение этих залежей. Ярким примером является недавняя приватизация крупной горно-химической компании, занимающейся титановым сырьем. В ноябре 2024 года азербайджанские инвесторы перечислили более 100 миллионов долларов в бюджет Украины.

— Пока добываются только россыпные (песчаные) месторождения. Однако у нас есть также коренные месторождения титана-ильменита, которые еще не разрабатывались. Они расположены в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской и частично в Киевской областях и имеют большой потенциал. За этим направлением будущее, — считает Кащук.

Фото карта основные месторождения и активные запасы титана в Украине
Основные месторождения и активные запасы титана в Украине

Как рассказывает эксперт, 90% титанового сырья перерабатывается в титановый порошок. Основная часть такой продукции используется в белых красках, бумаге, покрытиях. Ведь именно титан придает белый цвет. Иногда этот материал используется в военной сфере (до 10% от общего объема) — для ракет, самолетов и подобных технологий.

Украина также богата ураном — важным ресурсом для ядерной энергетики. Добыча урановой руды осуществляется на трех месторождениях: Мичуринском, Центральном (которое является частью Обособленного подразделения Ингульская шахта в городе Кропивницкий) и Новоконстантиновском.

В начале 2022 года объем добычи природного урана в Украине составлял от 500 до 800 тонн в год, что покрывало 30% потребностей атомной энергетики страны. Сегодня плановая добыча урано-оксидного концентрата составляет 1200 тонн.

Фото карта основные месторождения и активные запасы урана в Украине
Основные месторождения и активные запасы урана в Украине

Среди всего, Украина входит в число крупнейших экспортеров железа на мировом рынке. Также у нас есть большие ресурсы каменного угля, самородной серы, каолина, графита и огнеупорных глин.

Запасы лития по разным оценкам достигают 500 тысяч тонн металла.

Этот металл, известный своей легкостью и высокой энергетической плотностью, используется в производстве литий-ионных аккумуляторов для электронных устройств и электрических автомобилей. В мире ежегодно увеличивается спрос на эти устройства, что прямо влияет на спрос на литий. Сегодня больше всего этого металла добывают в "литиевом треугольнике" Южной Америки, на территории Чили, Боливии и Аргентины, что покрывает 70% мировых запасов.

Однако этого очевидно недостаточно для удовлетворения потребностей глобального рынка. Поэтому для Трампа новые источники лития, в частности, в Украине, могут стать решающими.

Часть ресурсов оккупирована и не исследована

Один из важных нюансов состоит в том, что наши месторождения остаются недостаточно изученными, даже внутри страны. В частности, местные недропользователи до сих пор не добывают ни одного грамма лития.

— Глобально в Украине есть значительные запасы этих минералов. Если говорить о Европейском Союзе, то, насколько я помню, около 20–34% литиевых залежей там либо нерентабельны для добычи, либо их запасы неподтверждены. В Украине есть четыре потенциальных месторождения, — делится Дмитрий Кащук.

Речь об участке "Добра" и Полоховском месторождении в Кировоградской области, "Крутая балка" в Запорожской и Шевченковском в Донецкой. Доступ к последним теоретически возможен после того, как эти территории будут освобождены. Однако эти месторождения недостаточно изучены, а информация о них базируется на советских разведках.

Фото месторождения лития в Украине
Месторождения лития в Украине

— Полоховское месторождение недавно лицензировано компанией "Укрлитийдобыча". В его развитие инвестированы большие деньги. Однако процесс еще в стадии подготовки: старые запасы исследуют, а также разрабатывают технико-экономическое обоснование (ТЭО) по международным стандартам. В ближайшее время оно будет готово, и тогда компания приступит к строительству шахт и горно-обогатительного комбината, — объясняет глава комитета по вопросам недропользования ЭВА.

По его словам, все эти процессы компания может делать как самостоятельно, так и в партнерстве с американцами.

— На запуск таких проектов обычно требуется 7–8 лет, учитывая этапы подготовки и исследований. Но первые результаты можно ожидать уже через 2-3 года, — говорит Дмитрий.

Как объясняет специалист, в Украине литий представлен в пегматитах. То есть он находится в жестких породах, похожих на большой гранит. Простыми словами, в этой породе есть определенная концентрация лития. Литий разделяют на сподумен и петалит. Сподумен имеет более высокую концентрацию лития, а петалит — более низкую.

Полоховское месторождение, разрабатываемое "Укрлитиемдобыча", содержит петалитовую руду. Она менее обогащена среди всех возможных, но подвергается обогащению, и из нее также можно изготавливать карбонат лития.

Не раскопает ли Трамп всю украинскую землю?

В конце концов известно, что Дональд Трамп мало занимается экологическими проблемами. Это отмечалось еще во время его президентства в 2017 году. Тогда он отказался от Парижского климатического соглашения, уменьшив обязательства США по уменьшению выбросов парниковых газов и поддержке "зеленых" инициатив.

К слову, он планирует обновить это решение и при новой каденции.

Однако директор по развитию "Геологической инвестиционной группы" Дмитрий Кащук считает, что Украине не стоит опасаться, что подобные подходы американского политика могут навредить нашей окружающей среде.

— Я не разделяю мнения о неконтролируемом подходе. Украина сознательное государство, и Министерство экологии уже внедрило процедуру оценки влияния на окружающую среду. Экологические риски снижены до минимума. Однако следует отметить, что наши стандарты все еще ниже, чем в ЕС. К примеру, сейчас легче войти на рынок критических минералов, чем это будет после вступления в Европейский Союз, — говорит эксперт.

Миллиарды в государственный бюджет и рабочие места

По словам Дмитрия Кащука, только одно развитие лития принесет значительные доходы для украинского государства — десятки и сотни миллионов долларов. Но главное – это создание рабочих мест. Добыча лития – ресурсоемкое и трудоемкое производство. Это новая индустриализация в контексте зеленого перехода (процесс, начатый после Соглашения об ассоциации с ЕС, направлен на экологизацию экономики и развитие чистой энергетики).

— Наши и иностранные банки не кредитуют проекты в добыче, если они не касаются зеленого перехода (ESG-проектов). А добыча критических минералов для green transition получает финансирование, создает рабочие места и платит налоги. Это важная инициатива, отвечающая мировым тенденциям, — говорит Дмитрий Кащук.

Он напоминает, что во всем мире закрывают угольные шахты и грязные производства. Проекты, связанные с green transition, будут развиваться еще 50–100 лет.

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