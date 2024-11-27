Республіканець вже мав прецеденти нестандартного підходу до комунікацій

Команда Трампа підписала ключовий меморандум про взаєморозуміння з адміністрацією Байдена, суттєво затримавши процес транзиту президентської влади. Угода, яка зазвичай розпочинається відразу після виборів, цього разу мала низку унікальних особливостей.

За інформацією видання "Axios", перехідний процес відбуватиметься з використанням приватного фінансування. Угода передбачає публічне розкриття інформації про донорів та особливі умови взаємодії між командами.

Документ встановлює принципово нові правила президентського транзиту. Зокрема, команда Трампа не використовуватиме урядові будівлі чи технології, надані Адміністрацією загальних служб, що викликає додаткові питання щодо забезпечення інформаційної безпеки.

"Ця угода дозволить нашим призначеним кандидатам у Кабінет міністрів розпочати важливу підготовку, включаючи розгортання команд посадки до кожного департаменту та агентства", — мовила глава штабу Трампа Сьюзі Вайлз.

Експерти також звернули увагу на безпрецедентність ситуації. Президент Partnership for Public Service Макс Штієр назвав підписання угоди "позитивним кроком до ефективної передачі влади", підкресливши критичну важливість прямого доступу до інформації федеральних відомств.

Історія демонструє, що Трамп вже мав прецеденти нестандартного підходу до комунікацій – свого часу він вирішив відмовитися від "брифінгів розвідки", пояснюючи це небажанням потенційних витоків інформації.

Фактично, підписаний меморандум значною мірою відрізняється від усталених десятилітніх процедур президентських транзитів. Такий підхід може як ускладнити, так і зробити більш прозорим процес передачі влади.

Експертне середовище наразі уважно спостерігає за деталями угоди та її потенційними наслідками для політичної системи США.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Путін може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини. Так, стало відомо, що Росія розробила документ із прогнозом розвитку військово-політичної ситуації у світі до 2045 року, де серед іншого є план поділу України на три частини.