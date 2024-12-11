Если Трамп все отменит. Марченко объяснил, сколько Украина сможет воевать без помощи США

В минфине оценили актуальные возможности Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что если новоизбранный президент США Дональд Трамп остановит помощь Киеву, средств хватит, чтобы сопротивляться России, по крайней мере, до середины 2025 года. На этот период также хватит оружия.

Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais. Министр подчеркнул, что сейчас Украина получает средства и вооружение от США, и Киев должен использовать это время "очень мудро", чтобы провести необходимые переговоры с нашими ключевыми союзниками в Соединенных Штатах.

"Я считаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять хотя бы в первом полугодии 2025 года. Мы предоставим достаточные бюджетные ассигнования на закупку необходимых боеприпасов и военной техники в 2025 году. Пока мы получаем необходимое вооружение из Соединенных Штатов. Это означает, что, по крайней мере, в первой половине года и следующего периода мы будем хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять этой агрессии", — сказал министр, отвечая на вопрос, что будет, если Трамп остановит поддержку Киева.

Марченко добавил, что сейчас ситуация на поле боя отличается от прошлогодней. Так как еще большую роль сейчас играют беспилотники.

"План Правительства на 2024 год – произвести в Украине более миллиона беспилотников. Типичная современная война имеет два ключевых измерения: технологическая компетентность и люди, которые воюют, используя эти технологии. Это новая война, и мы пытаемся объединить разные типы оперативных возможностей. Ключевое требование нашего Министерства обороны в Министерство финансов сейчас – предоставить дополнительные средства, чтобы иметь возможность закупить необходимые беспилотники. Беспилотники — их запрос номер один", — сказал министр финансов.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп поделился своими выводами из разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, где главы государств встретились на церемонии открытия Нотр-Дама. Трамп заявил, что "формирует концепцию" реализации своего замысла о скором прекращении войны.