Военную помощь Украине теперь будет координировать НАТО, а не США. С чем это связано

Для этого уже создали специальную структуру

НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине вместо Соединенных Штатов Америки. Такой шаг был запланирован заранее.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. Отмечается, что подобные меры дают НАТО более непосредственную роль в войне против российского вторжения, не прибегая к привлечению собственных сил.

Однако дипломаты признают, что передача таких полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект. Это связано с тем, что США под руководством Дональда Трампа по-прежнему могут серьезно сократить поддержку Киева.

Как известно, штаб-квартира новой миссии НАТО, получившей название "Помощь НАТО в области безопасности и обучения для Украины" (NSATU), расположена на американской базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден. Человек, знакомый с этим делом, сообщил Reuters, что сейчас она полностью работает.

Общая численность NSATU составит около 700 человек. Она включает войска, дислоцированные в штабе НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

Напомним, в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне Украине было предложено создать новую миссию НАТО со штаб-квартирой в Германии. Одной из ее задач является координация предоставления Киеву разносторонней помощи в долгосрочной перспективе.