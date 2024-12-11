Требовал немедленного прекращения огня: стали известны детали разговора Трампа и Зеленского в Париже

По словам источников в США, Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, американец требовал немедленного прекращения огня в Украине. Также Трамп был заинтересован в переговорах по быстрому прекращению войны.

Об этом пишет агентство Reuters, которое пообщалось с пятью людьми, информированными о встрече. Они рассказали, что во время 35-минутного разговора лидеры трех стран не обсуждали конкретные детали видения мира, но Трамп говорил о немедленном прекращении огня и переговорах.

По словам одного из источников, Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто. Он "был в режиме слушания".

Несколько чиновников, близких к Трампу, рассказали, что его приоритетом на этой встрече было налаживание личных отношений, которые являются ключевыми для того, как он ведет дипломатию. В конце концов, добавили собеседники издания, он решит, как поступить дальше.

"В целом сердечный характер прямых отношений Трампа с Зеленским отличается от некоторых его публичных высказываний об украинском лидере во время предвыборной кампании, в том числе называя его "крупнейшим продавцом на земле" за то, что он пригласил и получил миллиарды долларов военной помощи США", — говорится в статье.

Макрон и Зеленский во время встречи в Париже "были на одной волне", но были осторожны, чтобы не создалось впечатление, будто они "загнали Трампа в угол", сказал один чиновник. Президенты Украины и Франции вместе пытались донести Трампу, как они видят ситуацию, в то же время подчеркивая, что без поддержки США Киеву было бы очень тяжело.

Макрон также пытался доказать, что европейцы уже многое сделали для поддержки Украины и что они готовы более равномерно разделить "бремя безопасности" с Соединенными Штатами. По словам одного из источников, Зеленский и Макрон объясняли Трампу, что сейчас президент России Владимир Путин другой, чем в 2017 году, в первую каденцию Трампа.

Как рассказывал "Телеграф", министр финансов Украины Сергей Марченко оценил, сколько наша страна сможет противостоять российской агрессии без помощи США, если Трамп решит ее прекратить. Он назвал четкие сроки.