Спецпредставитель Трампа по Украине собирается в Киев. Стали известны детали

Окончательный план визита еще разрабатывается

Кит Келлог, которого избранный президент США выдвинул на должность спецпредставителя по Украине и России, посетит Киев. Визит намечен на начало января 2025 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знающих о планировании поездки. Также сообщается, что Келлог посетит несколько других европейских столиц.

По данным Reuters, представитель Трампа встретится в Киеве с высокопоставленными украинскими должностными лицами. Также его команда работает над организацией встреч с лидерами других европейских столиц, таких как Рим и Париж.

Один из источников предупредил, что планирование поездки еще продолжается, и маршрут может измениться. В то же время источники издания говорят, что Келлог не планирует посещать Москву во время этой поездки.

Ожидается, что встречи будут сосредоточены на "установлении фактов" от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах, сообщили источники Reuters. При этом отмечается, что планируемая поездка иллюстрирует срочность, которую новоизбранный президент США придал прекращению войны в Украине.

Напомним, что стали известны детали плана Келлога по замораживанию войны в Украине. В частности, речь идет о прекращении изоляции России.