Триумф политики, а не спорта. Как Трамп стал главной звездой Супербоула-2025

Президент США затмил даже звезд

В ночь на 10 февраля произошло историческое событие в американском спорте — финал Суперкубка LIX, где команда "Филадельфия Иглз" одержала свою вторую в истории победу в Национальной футбольной лиге, обыграв "Канзас-Сити Чифс" со счетом 40:22. Событие посетил и президент США Дональд Трамп.

О деталях этого события пишет Киев 24. Там отметили, что это запомнилось не только спортивными достижениями, но и яркой развлекательной программой.

Леди Гага открыла мероприятие трогательным исполнением песни Hold My Hand, посвятив ее жертвам недавних трагедий — теракта в Новом Орлеане, урагана Хелен и лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

В перерыве зрители насладились выступлением рэпера Кендрика Ламара. Он выступил вместе с певицей SZA.

Особого внимания заслужил визит президента США Дональда Трампа, который перед началом матча встретился с семьями жертв новогоднего теракта в Новом Орлеане, а также с представителями экстренных служб. Стоит отметить, что Трамп — первый президент США, посетивший супербоул лично.

Скандальным моментом вечера стала реакция публики на появление Тейлора Свифта на большом экране — певицу встретили свистом. Президент Трамп отреагировал на это событие в социальных сетях, написав: "Трамп получает громкие поздравления на Суперкубке, а Тейлор Свифт освистывают — мир исцеляется".

Ранее "Телеграф" писал, что Дональд Трамп заявил о желании купить Сектор Газа