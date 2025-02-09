Трамп сделал Путину три весомых подарка: СМИ объяснили, о чем идет речь

Трамп оказал уже три услуги российскому режиму, о которых вскоре может пожалеть

Президент США Дональд Трамп находится на должности менее трех недель, но уже сделал по меньшей мере три очень значительных шага, выгодных для российского режима. Один из этих шагов пойдет на пользу непосредственно обитателю Кремля, а еще два – его окружению, которое находится под санкциями Запада.

Об этом пишет издание Newsweek. Журналисты напоминают, что Трамп подписал указ, вводящий санкции против должностных лиц Международного уголовного суда (МКС). Это стало ответом США на то, что МКС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта: обоих подозревают в многочисленных военных преступлениях против мирного населения в секторе Газа.

Проблема в том, что этот шаг Трампа несет выгоду Путину. Ранее МКС выдал ордер на арест Путина за участие жителя Кремля в похищении украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Действия Трампа размывают авторитет МКС и сокращают давление на Кремль – именно поэтому его решение получило огромное одобрение среди кремлевских пропагандистов.

Другим плохим решением, принятым в администрации Трампа, стал приказ расформировать специальную группу при Министерстве юстиции США, занимавшуюся вопросом контроля соблюдения санкций и охотой на скрытые активы российских олигархов из окружения Путина. Этот шаг нового генерального прокурора Памелы Бонди стал ударом по санкционной политике США – и это, безусловно, не могло быть сделано без одобрения Трампа.

Третьим ошибочным шагом Трампа стало ослабление борьбы с иностранными кампаниями влияния на американскую политику и общественность. Российские и китайские информационно-психологические операции, направленные на американцев, теперь будут производиться свободнее. Здесь также оказалась замешана генпрокурор Бонди, которая приказала федеральным правоохранителям прекратить борьбу с такими кампаниями и фактически предоставила Пекину, Тегерану и Москве широкое поле для манипуляций и влияния.

Ранее "Телеграф" писал, что у Трампа приняли жесткое решение по агентству USAID, которое помогало Украине. Новый глава США считает USAID ненадежной организацией.