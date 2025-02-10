Тріумф політики, а не спорту. Як Трамп став головною зіркою Супербоулу-2025

Президент США затьмарив навіть зірок

У ніч на 10 лютого відбулася історична подія в американському спорті — фінал Суперкубка LIX, де команда "Філадельфія Іглз" здобула свою другу в історії перемогу в Національній футбольній лізі, перегравши "Канзас-Сіті Чіфс" з рахунком 40:22. Подію відвідав і президент США Дональд Трамп.

Про деталі цієї події пише Київ 24. Там зазначили, що це запам'яталось не лише спортивними досягненнями, але й яскравою розважальною програмою.

Леді Ґаґа відкрила захід зворушливим виконанням пісні "Hold My Hand", присвятивши її жертвам недавніх трагедій — теракту в Новому Орлеані, урагану Хелен та лісових пожеж у Лос-Анджелесі.

У перерві глядачі насолодилися виступом репера Кендріка Ламара. Він виступив разом із співачкою SZA.

Особливої уваги заслужив візит президента США Дональда Трампа, який перед початком матчу зустрівся з родинами жертв новорічного теракту в Новому Орлеані, а також із представниками екстрених служб. Варто зазначити, що Трамп — перший президент США, який відвідав супербоул особисто.

Скандальним моментом вечора стала реакція публіки на появу Тейлор Свіфт на великому екрані — співачку зустріли свистом. Президент Трамп відреагував на цю подію у соціальних мережах, написавши: "Трамп отримує гучні вітання на Суперкубку, а Тейлор Свіфт освистують — світ зцілюється".

Раніше "Телеграф" писав, що Дональд Трамп заявив про бажання купити Сектор Гази