США не хотят отвечать за безопасность Украины: что сказал советник Трампа

Переговоры с Украиной по вопросам завершения войны пройдут в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп хочет как можно быстрее закончить российскую войну против Украины. Однако вопрос гарантий безопасности он хочет делегировать Европе.

Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире канала NBC. По его словам, ряд американских высокопоставленных чиновников на этой неделе посетят Европу, где проведут переговоры по урегулированию войны.

"Он (Трамп – ред.) сказал, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить налоги, тарифы, санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне", — сказал Уолтц.

По его словам, эта тема поднималась в разговорах с главой Китая Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди и рядом лидеров стран на Ближнем Востоке. Уолтц не стал вдаваться в детали, но отметил, что все упомянутые темы будут выложены на стол для Украины, "включая и помощь по USAID".

Кроме того он добавил, что США необходимо компенсировать затраты на помощь, а потому также будет обсуждено партнерство с Украиной в вопросах добычи редкоземельных металлов, нефти и газа, а также покупки американских ресурсов.

При этом он подчеркнул, что европейцы должны взять ответственность за то, будет ли война продолжаться в будущем

"Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах", — сказал он.

На это заявление уже отреагировал политтехнолог Алексей Голобуцкий, который отметил, что Трампа интересует лишь момент прекращения огня и ему не важно, сколько будет длиться это перемирие.

"Надавит на Путина и Зеленского, чтобы получить прекращение боевых действий. Провозгласит свой триумф — и на этом сочтет свою работу завершенной", — написал он в своем Facebook.

Как сообщалось ранее, с 14 по 16 февраля будет проходить Мюнхенская конференция по безопасности. Там должны присутствовать президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс. Считается, что именно там с ними встретится Зеленский.