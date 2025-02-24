Трамп захотел помочь российской экономике

В Белом доме продолжают переговоры с россиянами

Президент США Дональд Трамп сообщил о "серьезных переговорах" с Владимиром Путиным по вопросам экономического развития и завершения войны в Украине. Кроме того, он ожидает, что сделка по украинским минералам будет подписана в скором времени.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth. По его словам, война подходит к завершению.

В своем сообщении он упомянул об участии в саммите "Большой семерки", которую собрал премьер Канады Джастин Трюдо. Примечательно, что Трамп назвал его "губернатором", как бы намекая на свои планы о присоединении страны к США.

Трамп также отметил, что он рассказал о важности подписании сделки по минералах с Украиной и считает, что это случится в скором времени.

"Эта сделка, которая является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные в Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу", — написал он.

Примечательно, что раньше в проекте соглашения шла речь о 500 миллиардах долларов.

Он добавил, что также ведет переговоры с Путиным о завершении войны и нацелен на подписание ряда "крупных сделок по экономическому развитию" между США и РФ. Трамп говорит, что "переговоры проходят очень хорошо".

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что надеется на завершение войны в 2025 году. Однако он настаивает на получении четких гарантий безопасности, чтобы избежать повторного нападения спустя десятилетие.