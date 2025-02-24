Трамп відповів, чи поїде до Москви на 9 травня

Американський президент захотів до Росії

Президент США Дональд Трамп припустив, що незабаром відвідає Москву. Однак він зазначив, що 9 травня "буде надто рано".

Про це Трамп розповів після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном. За його словами, він відвідає Росію, коли "все владнається", але не став називати дату.

"Я зустрінуся з Путіним також. Я не знаю коли. Я вважаю, що це важливо, зустрітися з ним", — сказав він.

Пізніше він наголосив, що це буде не скоро.

"Якщо це все буде залагоджено (війна, — ред.), і я думаю, що так і буде, я поїду. І він (Путін, — ред.) приїде сюди. Я не знаю про 9 травня, думаю, це занадто рано. Але в потрібний час, я поїду до Москви", — додав Трамп.

Він зазначив, що війна швидше за все закінчиться "за тижні", якщо уряди "будуть розумними", інакше він попередив про ризики початку третьої світової.

При цьому Трамп зазначив, що має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідає Вашингтон "цього тижня", щоб підписати угоду. Він зазначив, що має на увазі договір про видобуток корисних копалин.

Крім того, він зазначив, що також веде переговори з росіянами щодо економічних проєктів, які також включають видобуток рідкісноземельних металів. Однак він уточнив, що мова швидше за все йтиметься про часи після завершення війни.

Як повідомлялося раніше, Трамп також повторив, що США нібито вклали 350 мільярдів в Україну і "нічого не отримали натомість".