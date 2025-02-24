Там был Трамп: Зеленский принял участие в заседании G7, о чем говорили (видео)

Лидеры, в частности, говорили о необходимости гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании стран G7. На нем также присутствовал и глава США Дональд Трамп.

Об этом сообщил президент Украины в своем Telegram-канале. По словам украинского лидера, данная встреча была продуктивной.

24 февраля лидеры говорили о необходимости гарантий безопасности для Украины и реальных путей, как обеспечить прекращение этой российской агрессии и недопущение новой.

"Важные принципиальные слова от большинства партнеров. Очень рассчитываем на единство мира – Европы, Америки, всех частей мира и народов, стремящихся жить в мире и на основе предполагаемых правил, на основе международного права", — рассказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский назвал главные гарантии безопасности для Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о главных заявлениях Зеленского на пресс-конференции 23 февраля. Президент прокомментировал актуальные для жителей нашей страны вопросы. Это касалось войны и гарантий безопасности, сделки с США по минералам, отношения с Дональдом Трампом и так далее.