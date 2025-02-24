Трамп сказал, когда может встретиться с Зеленским: о чем будут говорить

Встреча может состояться в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встречу с Владимиром Зеленским для финализации соглашения по добыче полезных ископаемых в Украине. По его словам, договоренности между Киевом и Вашингтоном находятся на завершающей стадии, и подписание соглашения может состояться уже на этой или следующей неделе.

Трамп подчеркнул, что это соглашение позволит США вернуть часть расходов, направленных на поддержку Украины. Он отметил, что Америка "вложила 350 миллиардов долларов и ничего не получила на замену", тогда как европейские партнеры, также оказывавшие финансовую помощь, оформляли ее как кредиты.

Президент подчеркнул, что "очень скоро" это соглашение будет подписано и принесет выгоду как Соединенным Штатам, так и Украине.

"Я встречусь с Зеленским, это может произойти на этой неделе или на следующей, чтобы подписать соглашение о поставках полезных ископаемых", — сообщил американский лидер.

По данным Bloomberg Украина самостоятельно разработала текст соглашения и включила в него пункт о гарантиях безопасности. Киев настаивает, что США после подписания договора должны будут гарантировать мир и стабильность в "свободной, суверенной и безопасной" Украине. В то же время в США подчеркивают, что те, кто "отрицательно действовал в отношении Украины во время войны", не должны извлечь выгоду от ее восстановления. По данным источников, проект соглашения еще "сыр" и может быть изменен перед финальным согласованием, но принцип "длительного партнерства" между Киевом и Вашингтоном останется неизменным.

Однако источники CNN сообщают, что Вашингтон не хочет включать гарантии безопасности в этот документ.

Трамп также отметил, что Украина владеет ресурсами, которые важны для США, в частности редкоземельными металлами. Он подчеркнул, что помогает Украине так, как "никто никогда не помогал", и выразил надежду на успешное завершение переговоров.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Генеральная ассамблея ООН приняла две резолюции по поводу российско-украинской войны. В первую очередь, был принят документ с требованием к Российской Федерации немедленно вывести свои войска из Украины.