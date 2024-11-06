"Симпсоны" предсказали результаты выборов в США еще 24 года назад
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Интересная теория
Создатели мультсериала "Симпсоны" смогли предсказать результатов выборов в США еще 24 года назад. В эпизоде 2000 года была показана карта выборов, почти идентичная карте президентских выборов в США 2024 года.
Эту странность заметил пользователь соцсети "Х". Его "теорию" подхватили другие пользователи, которые также уверены в том, что "Симпсоны" действительно смогли предсказать будущее.
Так, в эпизоде 2000 года под названием "Барт в будущем" представлена Лиза Симпсон, сменившая Дональда Трампа на посту президента. Эта серия была снята за 16 лет до того, как Дональд Трамп спервые стал президентом США.
Приняв пост президента, Лиза заявила в видеоролике: "Мы унаследовали от президента Трампа серьезный бюджетный кризис".
Внимательные пользователи соцсетей заметили в этом же эпизоде странный факт — карта выборов, показанная в мультике, почти полностью совпала с картой президентских выборов в США 2024 года.
Так, телеведущая стоит перед картой Соединенных Штатов, показывающей, какие штаты были объявлены в пользу Лизы, а в каких победил ее соперник — неназванный мужчина.
Карта в 2000 году демонстрирует штаты, которые проголосовали за демократов и республиканцев. И карта с "красными" и "синими" штатами из мультика почти полностью совпала с картой 2024 года, которую опубликовали официальные ресурсы.
Напомним, это не первый случай, когда анимационный сериал предсказал будущее. Создатели предсказали ход "Безумной королевы" Дейенерис Таргариен в эпизоде 5 финальной серии "Игры престолов".
Эпизод пародии известного сериала был показан в 2017 году в серии под названием "Крепостные". В конце серии Гомер с семьей смотрит как огромный дракона уничтожает Спрингфилд и всех его обитателей.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Симпсоны" предсказали речь Греты Тунберг об изменении климата еще в 2007 году. Инсайдеры провели параллели с известным мультфильм и откопали саму речь Лизы Симпсон, в котором он пытается спасти Спрингфилд от опасностей экологической катастрофы.