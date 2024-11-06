"Симпсоны" предсказали результаты выборов в США еще 24 года назад

Интересная теория

Создатели мультсериала "Симпсоны" смогли предсказать результатов выборов в США еще 24 года назад. В эпизоде ​​2000 года была показана карта выборов, почти идентичная карте президентских выборов в США 2024 года.

Эту странность заметил пользователь соцсети "Х". Его "теорию" подхватили другие пользователи, которые также уверены в том, что "Симпсоны" действительно смогли предсказать будущее.

Так, в эпизоде ​​2000 года под названием "Барт в будущем" представлена ​​Лиза Симпсон, сменившая Дональда Трампа на посту президента. Эта серия была снята за 16 лет до того, как Дональд Трамп спервые стал президентом США.

Приняв пост президента, Лиза заявила в видеоролике: "Мы унаследовали от президента Трампа серьезный бюджетный кризис".

Внимательные пользователи соцсетей заметили в этом же эпизоде странный факт — карта выборов, показанная в мультике, почти полностью совпала с картой президентских выборов в США 2024 года.

Так, телеведущая стоит перед картой Соединенных Штатов, показывающей, какие штаты были объявлены в пользу Лизы, а в каких победил ее соперник — неназванный мужчина.

Карта в 2000 году демонстрирует штаты, которые проголосовали за демократов и республиканцев. И карта с "красными" и "синими" штатами из мультика почти полностью совпала с картой 2024 года, которую опубликовали официальные ресурсы.

Напомним, это не первый случай, когда анимационный сериал предсказал будущее. Создатели предсказали ход "Безумной королевы" Дейенерис Таргариен в эпизоде 5 финальной серии "Игры престолов".

Эпизод пародии известного сериала был показан в 2017 году в серии под названием "Крепостные". В конце серии Гомер с семьей смотрит как огромный дракона уничтожает Спрингфилд и всех его обитателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Симпсоны" предсказали речь Греты Тунберг об изменении климата еще в 2007 году. Инсайдеры провели параллели с известным мультфильм и откопали саму речь Лизы Симпсон, в котором он пытается спасти Спрингфилд от опасностей экологической катастрофы.