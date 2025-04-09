Может задеть всех и запустить эффект домино? Китай жестоко ответил на пошлины Трампа

Эти две страны вместе формируют 43% мирового ВВП

Китай официально объявил о повышении пошлин на американские товары с 34 до 84%, сообщило Управление тарифной комиссии Госсовета КНР. Этот шаг стал ответом на последний раунд тарифной эскалации со стороны США, которые в ночь на 9 апреля повысили пошлины на китайские импорты до 104%.

Как сообщает CNBC со ссылкой на китайский правительственный источник, новые тарифы вступят в силу уже 10 апреля. Вашингтон в ответ заявляет, что "эта эскалация – проигрыш для Китая". Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business, подчеркнув, что Пекин "не хочет договариваться" и имеет "самую несбалансированную экономику современного мира".

Согласно данным Офиса торгового представителя США, в прошлом году Штаты экспортировали в Китай товаров на $143,5 млрд, тогда как импорт из КНР достиг $438,9 млрд. Таким образом, торговый дефицит США с Китаем в 2024 году составил $295 млрд. Это меньше $1 трлн, о котором на этой неделе упоминал Дональд Трамп.

После того, как Пекин 2 апреля впервые отреагировал на 20% американских пошлин, Трамп анонсировал дополнительное повышение на 50% — в целом тарифная нагрузка на китайский импорт составила 104%.

Как пишут в BBC, эскалация грозит не только двусторонним торговым потокам, но и глобальной экономике. По оценкам МВФ, США и Китай вместе формируют 43% мирового ВВП. Полноценная тарифная война, приведшая к рецессии в двух ведущих экономиках мира, может снизить темпы глобального роста и вызвать эффект домино.

Уже сейчас фондовые индексы реагируют падением: S&P 500 потерял почти 20% пика, перейдя в зону медвежьего рынка. Kospi в Южной Корее повторил этот сценарий. Рынки Шанхая и Гонконга также существенно просели. Аналитики отмечают: кроме пошлин, обе стороны имеют другие инструменты для взаимного давления. США могут усилить технологическое эмбарго на чипы и другие критические компоненты, в то время как Китай уже ограничивал экспорт стратегических металлов, таких как германий и галлий.

Также Китай может использовать избыток производства, чтобы слить товары на другие рынки. Такое "демпингование" уже вызывает беспокойство у европейских производителей стали. А США могут давить на третьи страны — например, Вьетнам или Мексику — чтобы те не работали с КНР. Экономисты предупреждают, что если стороны не остановятся, мир получит не просто торговую войну, а длительный экономический кризис, в котором победителей не будет.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что в США значительно углубился раскол между населением по партийной линии. Мнения населения США по поводу новой тарифной политики президента Дональда Трампа, роли США в мире и оказания помощи Украине серьезно разделились в зависимости от того, какую политическую партию они поддерживают.