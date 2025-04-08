Мирного решения не будет: в Китае жестко отреагировали на угрозы Трампа дополнительными пошлинами

Повышение пошлин для торговых партнеров США, в том числе и для Китая, нарушают законные права и интересы стран, заявили в Пекине

В Китае жестко раскритиковали заявление президента США Дональда Трампа о том, что против Пекина будут введены дополнительные тарифы на импорт, если китайское правительство не отменит пошлины, введенные в ответ на действия США. В частности, Китай считает действия Трампа "экономическим шантажом".

Об этом заявил во время брифинга для прессы представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Цзянь. Он отметил, что требования Трампа к Китаю не сработают.

"Мы неоднократно подчеркивали, что давление или угрозы на Китай не являются правильным способом взаимодействия с нами. Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы", – отметил он.

Лин Цзянь добавил, что правительство Китая уже заявляло ранее свою позицию по тарифам Трампа. Повышение пошлин для всех торговых партнеров США, в том числе и для Китая, нарушают законные права и интересы стран, правила Всемирной торговой организации и подрывают торговую систему мира, основанную на правилах, что в итоге ведет к дестабилизации мирового экономического порядка. Тарифы Трампа служат его собственным интересам "за счет других государств".

"Китайское правительство решительно осуждает и категорически отвергает такие действия. То, что делают США — это типичное проявление односторонности, протекционизма и экономического устрашения. Это повредит и самим США, и другим странам", – отметил Цзянь, добавив, что Китай готов вместе с другими государствами призвать США к ответу за действия Вашингтона.

Как сообщалось ранее, после того, как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более чем на 10%. При этом администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины – это путь экономической силы Америки.

Решение президента США Дональда Трампа о повышении пошлин для всех торговых партнеров болезненно сказывается на экономике самих Штатов. Более всего при этом страдают наименее защищенные слои общества и даже т.н. "средний класс".

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