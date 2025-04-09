Тарифы - война с миром? Трамп остро пытается оправдать пошлины, но рынок бумаг катится вниз

Американский лидер заявляет, что пошлины приносят деньги в огромных объемах

Президент США Дональд Трамп продолжает нахваливать свою глобальную тарифную политику, громко заявляя, что пошлины уже приносят Штатам большие деньги. Но в то же время, если посмотреть на график рынка ценных бумаг, то можно увидеть стремительное падение показателей.

Во время церемонии в Белом доме по подписанию указа об американской энергетике, выступая перед несколькими десятками законодателей, членов кабинета министров, руководителей отрасли и шахтеров, Трамп высказался в защиту тарифов, заявив, что они уже приносят 2 млрд долларов в день, пишет ВВС.

"Пошлины действуют, а деньги текут рекой в ​​таком объеме, которого мы никогда не видели", — сказал Трамп.

Кроме того, как сообщает CNN, во время Национального республиканского комитета Конгресса в Вашингтоне Трамп заявил, что его глобальная тарифная политика — это "война со всем миром". Однако тут же он оправдался, заявив, что это "вовсе не война".

"Я действительно думаю, что война с миром, которая вовсе не является войной, потому что лидеры государств все приезжают сюда. Япония приезжает сюда, пока мы говорим. Они летят в самолете, многие из них. Все жесткие переговорщики", — утверждает президент

А пока Трамп делает громкие заявления о пошлинах и пытается всеми силами их защищать от критики, рынок ценных бумаг США показывает стремительное падение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после того, как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более чем на 10%. Администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины – это путь экономической силы Америки. При этом решение Трампа о повышении пошлин для всех торговых партнеров болезненно сказывается на экономике самих Штатов. Более всего при этом страдают наименее защищенные слои общества и даже т.н. "средний класс".