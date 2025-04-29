50 лет не видела солнца и ела кошачий корм. Трогательная история черепахи в США всколыхнула сеть (видео)

У животного серьезные проблемы со здоровьем

В США дикая восточная коробчатая черепаха впервые увидела солнечный свет. Почти 50 лет животное жило в доме в Нью-Джерси и кушало кошачий корм.

Историю животного поведал реабилитационный центр Garden State Tortoise. Отмечается, что вследствие неправильного содержания у черепахи возникли серьезные проблемы со здоровьем.

По словам организации, в мае 1977 года взрослая коробчатая черепаха попала в семью в Нью-Джерси. В течение почти 50 лет животное жило в доме семьи на полу кухни и кушало кошачий корм. Ветеринары обнаружили у черепахи Рокалины сильное обезвоживание, скрученные когти, изменение цвета кожи, искривлённую спину и некроз задних лап. Все это возникло вследствие неправильного содержания и кормления животных.

Организация уже показала видео момента, как черепаха впервые увидела солнце и гуляла на открытом воздухе. На видео видно, что животное еще слабое, но в надежных руках.

"Рокалина, восточная коробчатая черепаха, жила на полу кухни и получала кошачий корм почти 50 лет после того, как ее забрали из дикой природы в 1977 году. После выздоровления, после того, как ее передали в Центр спасательных и реабилитационных черепах Garden State Tortoise, она впервые за 5 десятилетий чувствует солнце", – написал спасательный и реабилитационный центр Garden State Tortoise.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уникальный житель украинских водоемов оказался на грани исчезновения.