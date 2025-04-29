50 років не бачила сонця і їла котячий корм. Зворушлива історія черепахи в США сколихнула мережу (відео)

Тварина має серйозні проблеми зі здоров'ям

У США дика східна коробчаста черепаха вперше побачила сонячне світло. Майже 50 років тварина мешкала в будинку в Нью-Джерсі та їла котячий корм.

Історію тварини розповів реабілітаційний центр Garden State Tortoise. Зазначається, що внаслідок неправильного утримання черепаха мала серйозні проблеми зі здоров'ям.

За словами організації, у травні 1977 року доросла коробчаста черепаха потрапила в родину в Нью-Джерсі. Протягом майже 50 років тварина жила в будинку сім'ї на підлозі кухні та їла котячий корм. Ветеринари виявили у черепахи "Рокаліни" сильне зневоднення, скручені кігті, зміну кольору шкіри, спотворену спину та некроз задніх лап. Все це виникло внаслідок неправильного утримання та годування тварини.

Організація вже показала відео моменту, як черепаха вперше побачила сонце і гуляла на свіжому повітрі. На відео видно, що тварина ще слабка, але в надійних руках.

"Рокаліна, східна коробчаста черепаха, жила на підлозі кухні та отримувала котячий корм майже 50 років після того, як її забрали з дикої природи в 1977 році. Після чудового одужання, після того, як її передали до Центру рятувальних та реабілітаційних черепах Garden State Tortoise, вона вперше за 5 десятиліть відчуває сонце", – написав рятувальний та реабілітаційний центр Garden State Tortoise.

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