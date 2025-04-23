Один из видов тропических птиц, которий любит гнездиться в Украине, оказался в Красной книге (фото)

Этот перелетный вид обитает в поймах и камышовых зарослях, а его численность стремительно сокращается из-за уничтожения природных сред.

Каравайка (Plegadis falcinellus) — это особый представитель семьи ибисовых, встречающийся на территории Украины. Эта перелетная птица имеет природоохранный статус уязвимый, охотиться на него запрещено.

Каравайка прилетает в Украину весной, в апреле, и улетает осенью, в августе-сентябре. В нашей стране насчитывается примерно 1,5-2 тысячи гнездовых пар, самые большие колонии расположены в дельте Дуная и на территории Сиваша. В общей сложности в Европе численность этого вида составляет около 16-22 тысяч пар.

Внешний вид и особенности

Каравайка имеет длинный изогнутый клюв, который помогает птице добывать пищу в воде. Длина тела взрослого самца достигает около 63 см, самки – чуть меньше – около 55 см. Размах крыльев колеблется от 90 до 101 см, а вес – от 530 до 768 граммов. В период брачного сезона перья приобретают насыщенный шоколадно-коричневый оттенок с металлическим пурпурным блеском, что делает птицу чрезвычайно привлекательной. Внебрачное оперение темнее, с белыми черточками.

Где живет и гнездится

Эта птица предпочитает влажные места — поймы, камышовые заросли, луга, а также лесистые берега. В Украине каравайка гнездится преимущественно в дельтах рек Днестр и Днепр, на Тилигульском лиманах, Кугурлуй, Картал, Китай, а также на островах Сиваш и Молочная. Она строит гнезда в камышах или среди деревьев и кустов, часто образуя колонии вместе с другими водоплавающими птицами, например цаплями.

Питание

В рационе каравайки преобладают водяные насекомые, мелкие беспозвоночные, мальки рыб, головастики и мелкие земноводные. Птица активно ищет пищу на мелководье, используя свой длинный клюв для отлова добычи среди водной растительности.

Угрозы для вида и меры охраны

Основными факторами, угрожающими существованию каравайки, является уничтожение природных мест обитания из-за интенсивного использования земель и водных ресурсов, обжига тростника, застройки прибрежных территорий, а также применения химических веществ в сельском хозяйстве. Кроме того, птицы страдают от браконьерства и беспокойству во время размножения.

Каравайка внесена в Красную книгу Украины как вид, требующий особой охраны. Она также находится под защитой международных соглашений, таких как Бернская и Боннская конвенции, что подчеркивает важность сохранения этого вида на глобальном уровне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самый маленький из бакланов оказался под угрозой исчезновения в Украине. Эта птица является моногамной и гнездится в больших колониях, часто вместе с другими водоплавающими птицами.