Беглецы оставили записку с издевательствами: в США десять заключенных сбежали из тюрьмы

ФБР пришлось удвоить вознаграждение

В Новом Орлеане (США) из приходской тюрьмы сбежали десять заключенных, обвиненных в серьезных преступлениях. Инцидент произошел рано утром в пятницу, 16 мая.

Об этом сообщает Newsweek. Семерых из них ловят до сих пор.

В ФБР заявили, что по просьбе полицейского управления Нового Орлеана бюро увеличило ресурсы для оказания помощи в задержании заключенных, сбежавших из приходской тюрьмы Орлеана 16 мая 2025 года, пишет издание.

Кроме того ФБР удвоило размер вознаграждения за информацию о сбежавших заключенных. Специальный агент ФБР Джонатан Трапп сказал журналистам, что бюро предлагает $10 000 за каждого заключенного. Первоначально награда составляла $5 000 за одного беглеца.

Серьезные преступления, в которых обвиняются заключенные, еще не осужденные на момент публикации, могут сделать их угрозой для общественности. Многие из заключенных находились в тюрьме по серьезным обвинениям, включая убийство второй степени, и были "вооружены и опасны".

Побег вызвал серьезные опасения по поводу безопасности тюрьмы и возможного соучастия сотрудников пенитенциарного учреждения.

Как заключенным удалось сбежать

По словам одного действующего и одного бывшего сотрудников правоохранительных органов, следователи изучают небольшое отверстие внутри тюремной камеры, через которое, как предполагается, по крайней мере один заключенный сбежал в служебный коридор.

Бывший сотрудник тюрьмы рассказал, что такое отверстие обычно скрыто за раковиной и туалетом.

"Вот так они и сбежали", — сказал нынешний чиновник, добавив, что следователи изучают записи видеонаблюдения, на которых снят побег.

Журналист из Fox 8 New Orleans Андрес Фуэнтес опубликовал фото дыры в стене, вокруг которой написаны насмешки и бранные слова, очевидно, в адрес тюремщиков.

В свою очередь шериф Хатсон объяснила побег "неисправными замками" в тюрьме, заявив, что она неоднократно просила средства на ремонт старого здания.

Побег из тюрьмы не был обнаружен сразу, прошло несколько часов, прежде чем сотрудники шерифа обнаружили побег и сообщили в полицию Нового Орлеана.

Напомним, президент США Дональд Трамп готов возобновить работу известной федеральной тюрьмы-острова Алькатрас, где отбывал наказание еще Аль-Капоне. Она была закрыта более 60 лет назад.