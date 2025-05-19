Втікачі залишили записку зі знущаннями: у США десять ув’язнених втекли з в’язниці

ФБР довелося подвоїти винагороду

У Новому Орлеані (США) з парафіяльної в’язниці втекли десять ув’язнених, звинувачених у серйозних злочинах. Інцидент стався рано вранці у п’ятницю, 16 травня.

Про це повідомляє Newsweek. Семеро з них ловлять досі.

У ФБР заявили, що на прохання поліцейського управління Нового Орлеана бюро збільшило ресурси для надання допомоги у затриманні ув’язнених, які втекли з парафіяльної в’язниці Орлеана 16 травня 2025 року, пише видання.

Крім того ФБР подвоїло розмір винагороди за інформацію про в’язнів, що втекли. Спеціальний агент ФБР Джонатан Трапп сказав журналістам, що бюро пропонує $10 000 за кожного в’язня. Спочатку нагорода становила $5 000 за одного втікача.

Серйозні злочини, в яких звинувачуються в’язні, які ще не засуджені на момент публікації, можуть зробити їх загрозою для громадськості. Багато з ув’язнених перебували у в’язниці за серйозними звинуваченнями, включаючи вбивство другого ступеня, і були "озброєні та небезпечні".

Втеча викликала серйозні побоювання щодо безпеки в’язниці та можливої співучасті співробітників пенітенціарної установи.

Як ув’язненим вдалося втекти

За словами одного чинного та одного колишнього правоохоронців, слідчі вивчають невеликий отвір усередині тюремної камери, через який, як передбачається, принаймні один ув’язнений втік у службовий коридор.

Колишній співробітник в’язниці розповів, що такий отвір зазвичай прихований за раковиною та туалетом.

"Ось так вони й втекли", — сказав нинішній чиновник, додавши, що слідчі вивчають записи відеоспостереження, на яких знято втечу.

Журналіст із Fox 8 New Orleans Андрес Фуентес опублікував фото дірки у стіні, навколо якої написані глузування та лайки, очевидно, на адресу тюремників.

Шериф Хатсон пояснила втечу "несправними замками" у в’язниці, заявивши, що вона неодноразово просила кошти на ремонт старої будівлі.

Втеча з в’язниці була виявлена не одразу. Минуло кілька годин, перш ніж співробітники шерифа дізналися про те, що сталося, і повідомили поліцію Нового Орлеана.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий відновити роботу відомої федеральної в’язниці-острова "Алькатрас", де відбував покарання ще Аль-Капоне. Вона була закрита понад 60 років тому.