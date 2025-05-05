Укр

Алькатрас возобновит работу из-за Трампа? Что известно о легендарной тюрьме-острове (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Трамп хочет возобновить работу Алькатраса Новость обновлена 05 мая 2025, 10:10
Трамп хочет возобновить работу Алькатраса. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ее закрыли еще 60 лет назад

Президент США Дональд Трамп готов возобновить работу известной федеральной тюрьмы-острова Алькатрас. Ее было закрыто более 60 лет назад.

Как отметил Трамп в своем посте, следует покончить со "страданием Америки от жестоких, насильственных рецидивистов, отбросов общества". "Телеграф" расскажет все о легендарном Алькатрасе.

История Алькатраса

Алькатрас
Алькатрас
Алькатрас на карте
Алькатрас на карте

Как тюрьма, этот остров начал работать с 1860-х годов, но тогда туда отправляли военных преступников и дезертиров. Однако с 1934 года Алькатрас стал федеральной тюрьмой. В нее отправляли не простых преступников, она была предназначена для самых опасных заключенных, у которых были проблемы с дисциплиной в других тюрьмах.

Отмечается, что ни одно судебное решение не направляло преступника в Алькатрас напрямую, лишь впоследствии заключенный туда попадал. Однако были и просившиеся сидеть в Алькатрасе, и их запрос был одобрен. К примеру, известный гангстер Аль Капоне был в их числе. Однако есть мнение, что он перевелся в Алькатрас, потому что боялся смерти от рук своих врагов.

Алькатрас
Алькатрас
Алькатрас
Алькатрас, место для прогулок
Камеры Алькатраса
Камеры Алькатраса
Столовая в Алькатрасе
Столовая в Алькатрасе

В 1964 году Алькатрас был закрыт из-за больших расходов из бюджета. Эта тюрьма расположена на острове посреди океана, ее обслуживание требовало немалых затрат, как и содержание заключенных. Поэтому более 60 лет назад легендарный Алькатрас закрыли, однако Трамп хочет возобновить его работу и даже расшить.

Кто сидел в Алькатрасе

Одним из самых известных заключенных Алькатраса считается гангстер Аль Капоне, который попал в тюрьму за неуплату налогов. Кроме того, в списке заключенных острова-тюрьмы есть:

  • Джордж "Машин Ган" Келли — известный грабитель банков, попавший в Алькатрас в 1934 году из-за похищения нефтяного магната.
  • Роберт Франклин Страуд, "Птичник из Алькатраса" — попал в Алькатрас в 1942 году и провел там 17 лет. Известен не только своими преступлениями, но и пристрастием к птицам, которых в других тюрьмах разводил. Считался душевнобольным.
  • Алвин "Крепкий камень" Карпис — единственный заключенный Алькатраса, проведший там более 25 лет. Являлся членом банды "Баркеров".
  • Фрэнк Моррис и братья Энглины (Джон и Кларенс) организовали побег из Алькатраса в 1962 году. Однако их судьба до сих пор неизвестна, ведь ни тела в воде, ни на острове не были найдены. Считаются пропавшими без вести.
Аль Капоне
Аль Капоне
Джордж "Машин Ган" Келли
Джордж "Машин Ган" Келли
Кларенс Энглин, один из бежавших из Алькатраса. 1962 год.
Кларенс Энглин, один из бежавших из Алькатраса. 1962 год.
Кларенс Энглин, Джон Энглин, Фрэнк Моррис — все трое, бежавшие из Алькатраса
Кларенс Энглин, Джон Энглин, Фрэнк Моррис — все трое, бежавшие из Алькатраса.

Чем известен Алькатрас

Свою славу Алькатрас снискал благодаря уникальному контингенту заключенных и жестким условиям. К примеру, в этой тюрьме у преступников не было никаких привилегий, а чтобы их получить, они должны были работать. Однако за нарушение порядка им запрещали это делать. Максимальная емкость Алькатраса – 300 заключенных, большинство находились в одиночных камерах.

Алькатрас стал настолько известен, что о нем снимали фильмы и писали книги, к примеру, "Побег из Алькатраса", "Скала" и т.д. С 1973 стал туристическим местом и частью национального парка США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп в очередной раз вдохновил сеть на создание мемов. В этот раз он опубликовал фото в образе Папы Римского.

Теги:
#США #Алькатрас #Дональд Трамп