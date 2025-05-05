Алькатрас возобновит работу из-за Трампа? Что известно о легендарной тюрьме-острове (фото)

Ее закрыли еще 60 лет назад

Президент США Дональд Трамп готов возобновить работу известной федеральной тюрьмы-острова Алькатрас. Ее было закрыто более 60 лет назад.

Как отметил Трамп в своем посте, следует покончить со "страданием Америки от жестоких, насильственных рецидивистов, отбросов общества". "Телеграф" расскажет все о легендарном Алькатрасе.

История Алькатраса

Алькатрас

Алькатрас на карте

Как тюрьма, этот остров начал работать с 1860-х годов, но тогда туда отправляли военных преступников и дезертиров. Однако с 1934 года Алькатрас стал федеральной тюрьмой. В нее отправляли не простых преступников, она была предназначена для самых опасных заключенных, у которых были проблемы с дисциплиной в других тюрьмах.

Отмечается, что ни одно судебное решение не направляло преступника в Алькатрас напрямую, лишь впоследствии заключенный туда попадал. Однако были и просившиеся сидеть в Алькатрасе, и их запрос был одобрен. К примеру, известный гангстер Аль Капоне был в их числе. Однако есть мнение, что он перевелся в Алькатрас, потому что боялся смерти от рук своих врагов.

Алькатрас

Алькатрас, место для прогулок

Камеры Алькатраса

Столовая в Алькатрасе

В 1964 году Алькатрас был закрыт из-за больших расходов из бюджета. Эта тюрьма расположена на острове посреди океана, ее обслуживание требовало немалых затрат, как и содержание заключенных. Поэтому более 60 лет назад легендарный Алькатрас закрыли, однако Трамп хочет возобновить его работу и даже расшить.

Кто сидел в Алькатрасе

Одним из самых известных заключенных Алькатраса считается гангстер Аль Капоне, который попал в тюрьму за неуплату налогов. Кроме того, в списке заключенных острова-тюрьмы есть:

Джордж "Машин Ган" Келли — известный грабитель банков, попавший в Алькатрас в 1934 году из-за похищения нефтяного магната.

— известный грабитель банков, попавший в Алькатрас в 1934 году из-за похищения нефтяного магната. Роберт Франклин Страуд , "Птичник из Алькатраса" — попал в Алькатрас в 1942 году и провел там 17 лет. Известен не только своими преступлениями, но и пристрастием к птицам, которых в других тюрьмах разводил. Считался душевнобольным.

, — попал в Алькатрас в 1942 году и провел там 17 лет. Известен не только своими преступлениями, но и пристрастием к птицам, которых в других тюрьмах разводил. Считался душевнобольным. Алвин "Крепкий камень" Карпис — единственный заключенный Алькатраса, проведший там более 25 лет. Являлся членом банды "Баркеров".

— единственный заключенный Алькатраса, проведший там более 25 лет. Являлся членом банды "Баркеров". Фрэнк Моррис и братья Энглины (Джон и Кларенс) организовали побег из Алькатраса в 1962 году. Однако их судьба до сих пор неизвестна, ведь ни тела в воде, ни на острове не были найдены. Считаются пропавшими без вести.

Аль Капоне

Джордж "Машин Ган" Келли

Кларенс Энглин, один из бежавших из Алькатраса. 1962 год.

Кларенс Энглин, Джон Энглин, Фрэнк Моррис — все трое, бежавшие из Алькатраса.

Чем известен Алькатрас

Свою славу Алькатрас снискал благодаря уникальному контингенту заключенных и жестким условиям. К примеру, в этой тюрьме у преступников не было никаких привилегий, а чтобы их получить, они должны были работать. Однако за нарушение порядка им запрещали это делать. Максимальная емкость Алькатраса – 300 заключенных, большинство находились в одиночных камерах.

Алькатрас стал настолько известен, что о нем снимали фильмы и писали книги, к примеру, "Побег из Алькатраса", "Скала" и т.д. С 1973 стал туристическим местом и частью национального парка США.

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