Ужасная еда. Трамп опозорился с ужином для гостей миллионеров (фото)

Трапеза стоимостью в 1,7 млн ​​долларов стала посмешищем в сети

Дональд Трамп, который хочет стать президентом США в третий раз, устроил светский ужин на мероприятии для криптовалютных инвесторов стоимостью 1,7 млн ​​долларов. Еда оказалась "хуже, чем в самолете".

Гости раскритиковали трапезу, подаваемую на торжественном мероприятии в четверг, 22 мая, для покупателей официальной криптовалюты Трампа — $TRUMP, выпущенная бизнесменом за два дня до инаугурации в январе 2025 года. Как сообщает The Telegraph, этот "мемкоин" принес президенту США и его семье 148 миллионов долларов.

Говорится, что Трамп принял 220 гостей в своем гольф-клубе в Вирджинии. Владельцам $TRUMP подали то, что было заявлено в меню как "жареный палтус с цитрусовым соусом, филе-миньон с деми-глазурью" на фирменных тарелках Трампа. Но внешний вид еды и скудная подача овощей вызвали неоднозначную реакцию.

"Это была худшая еда, которую я когда-либо ел на поле для гольфа Trump. Единственной хорошей вещью были хлеб и масло", — цитирует издание американского тиктокера и пранкера Николаса Пинто.

Вот, что подал Трамп своим крипто-инвесторам. Фото: Sundae Gurl

Корреспондент CNBC Стив Ковач отметил, что качество еды на Spirit Airlines ему показалось лучше, имея в виду самую бюджетную американскую авиакомпанию. Другие участники ужина, опрошенные изданием, описали блюда как "обычные, но не первоклассные".

Также сообщается, что Трамп выступил с 23-минутной речью, в которой часто отклонялся от темы и почти не упоминал криптовалюту. После этого он ушел с мероприятия. 25 крупнейшим покупателям крипты президента, по сведениям, был предоставлен частный прием.

Только на днях Трамп снова возмутил американцев. В субботу, 24 мая, он рассказал курсантам военной академии о "трофейных женах".