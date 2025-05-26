Трамп пойдет на выборы в 2028 году? Кто еще в списке вероятных кандидатов

Успех Трампа как 47-го президента США будет иметь на это прямое влияние

Президент США Дональд Трамп продолжает намекать на возможность своего третьего президентского срока, однако республиканская партия может иметь на это свои планы. Ведь на выборах в 2028 году может появиться новый кандидат.

Об этом пишет The Hill, называя семь вероятных преемников Трампа. Заметим, что большинство из них имеют солидную политическую карьеру, однако никто не исключает кандидатуру Трампа-младшего.

Дональд Трамп-младший станет новым президентом США?

В конце мая сын Трампа не исключил возможности баллотирования в президенты США, хотя до этого довольно резко реагировал на любые намеки на замену отца.

"Я не знаю. Возможно, однажды, знаете, это призвание наступит", – сказал Трамп-младший.

Дональд Трамп-младший

Он долго игнорировал вопросы корреспондентов, но потом дважды заверил, что такая возможность существует. Однако в этом вопросе следует понимать, что возможность Трампа-младшего стать президентом зависит от успеха его отца. Только если 47-й президент достигнет нужных для республиканцев целей и американцы в большинстве своем будут удовлетворены, партия может выбрать Трампа-младшего в качестве главного кандидата на пост президента США в 2028 году.

Отметим, что Дональд Трамп-младший – американский бизнесмен и старший сын 47-го президента США Дональда Трампа. Родился 31 декабря 1977 года в Нью-Йорке. Его мать – Ивана Трамп, чешско-американская модель и предпринимательница. Он неоднократно защищал интересы отца в СМИ во время его политической карьеры.

Кто еще может заменить Трампа в 2028 году?

Вице-президент Вэнс. Именно теплые высказывания Трампа в сторону Джей Ди Венса, а также его высокая должность в Белом доме, наталкивают на мысль, что он может представлять республиканцев на выборах. Однако прямых заявлений на этот счет еще не звучало. Сам же Вэнс как-то сказал: "Мое отношение такое, что если я буду баллотироваться в 2028 году, я не имею на это права".

Джей Ди Вэнс

Государственный секретарь Марко Рубио. Он чуть ли не единственный в администрации Трампа человек, который одновременно занимает должности государственного секретаря и советника по национальной безопасности. Но соперничество Трампа с ним на праймериз Республиканской партии 2016 года может помешать баллотированию Рубио в 2028. Президент США в 2016 назвал его "идеальной маленькой куклой", "ребенком" и "маленьким Марко", тогда как Рубио описал бизнесмена как "уязвимого и неуверенного в себе". Сейчас это в прошлом.

Марк Рубио

Губернатор Флориды Рон ДеСантис. Хотя его и называют один из наиболее вероятных кандидатов на пост президента США в 2028 году, однако борьба между Трампом и ДеСантисом на праймериз Республиканской партии может помешать этому. Издание убеждено, что если Трамп не пойдет в президенты в 2028 году, он должен поддержать своего преемника, а с ДеСантисом здесь могут возникнуть проблемы.

Рон ДеСантис

Губернатор Виргинии Гленн Янгкин. Он одна из главных персон республиканской партии. Янгкин вполне мог стать конкурентом Трампа еще в 2024 году, однако отказался от этого. Поэтому возможность его баллотирования в 2028 году никто не исключает. В своей речи в мае он уже пытался внести ясность в этот вопрос.

"Я много раз говорил, что действительно считаю, что люди, которые беспокоятся о своей следующей работе, прежде чем завершить текущую, неправильно расставляют приоритеты", – сказал он Times.

Гленн Янгкин

Министр внутренней безопасности Кристи Ноем. Кристи Ноем, бывшая губернатор Южной Дакоты, была одной из самых ярых защитниц Трампа, а также ее называли потенциальной кандидаткой от него на выборах прошлого цикла. К тому же должность Ноем в Кабинете министров США придает ей шансы в будущем.

Кристи Ноем

Губернатор Джорджии Брайан Кэмп. Его включили в список будущих преемников Трампа, когда он отказался баллотироваться против сенатора Джона Оссоффа (демократа от штата Джорджия) в Сенат в следующем году. Хотя республиканцы приложили немало усилий, чтобы он это сделал. Однако не следует забывать, Кэмп не голосовал за Трампа на праймериз Республиканской партии.

Брайан Кемп

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп на публике высмеял рост своего младшего сына.