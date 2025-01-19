Цена криптовалюты Трампа взлетает: сколько стоит и как выглядит (фото)

Новая криптовалюта появилась за несколько дней до инаугурации Трампа

Избранный на пост президента США Дональд Трамп, инаугурация которого должна состояться 20 января, объявил о запуске собственной криптовалюты.

Об этом он сообщил в социальной сети "Х" (бывший "Твиттер"). Эта криптовалюта уже стала мемом $TRUMP (мемкоин — криптовалюта, созданная на основе мемов).

На своей странице в соцсетях Трамп отметил: сейчас самое время отпраздновать его победу на выборах президента США.

Между тем, объем торгов TRUMP за сутки превысил 11 миллиардов долларов США.

На официальном сайте данной валюты указано, что $TRUMP — это единственный официальный мем от президента Дональда Трампа, который был создан для блокчейн-сети Solana. В первый день для покупки было доступно 200 миллионов токенов $TRUMP — эту цифру планируется увеличить до отметки в 1 миллиард в течение следующих трех лет.

По данным CoinDesk, по состоянию на утро 18 января не было подтверждений законности мемтокена Дональда Трампа. Аналитики отмечают, что первые покупатели получили 70 миллионов долларов прибыли.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, какую страну планирует посетить Дональд Трамп после инаугурации.