Трамп оконфузился на встрече с президентом Либерии: неловкая ситуация попала на видео

Президент африканской страны не сразу понял, как реагировать на комплимент главы Белого дома

Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами африканских стран и блеснул глубиной своих знаний. В частности, во время встречи с президентом Либерии Джозефом Боакаи, глава Белого дома отметил, что тот хорошо говорит на английском языке.

Все бы ничего, но английский язык является государственным в Либерии. Мало того, страну основали выходцы из США.

"Я могу сказать, у вас прекрасный английский. Где вы его выучили? Вы говорите действительно очень красиво", — сказал Трамп.

На ролике видно, что Боакаи слегка растерялся и не сразу придумал, что ответить.

Либерия это небольшое государство на западе Африки. Его площадь составляет 111 тысяч квадратных километров, что можно сопоставить с площадью Болгарии, а единственным государственным языком является английский.

В 1822 освобожденные американские рабы были отправлены в Африку, где при поддержке Американского колонизаторского сообщества приобрели у местных вождей около 13 тысяч квадратных километров территории за товары на 50 долларов. К 1828 году они захватили всю современную территорию страны, а в 1848 году провозгласили независимость от США.

Само название Либерия с английского переводится, как "страна свободы", а отсылки на американское прошлое можно найти и других государственных аттрибутах. По этой причине, нет ничего удивительного и в том, что либерийский флаг очень напоминает американский.

Флаг Либерии

Либерия на карте

Как сообщалось ранее, Трамп сообщил, что очень недоволен действиями Путина, пообещал разблокировать поставки оружия Украине, а также намекнул на возможность введения жестких санкций против России.