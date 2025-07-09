Трамп осоромився на зустрічі з президентом Ліберії: незручна ситуація потрапила на відео

Президент африканської країни не одразу зрозумів, як реагувати на комплімент глави Білого дому

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідерами африканських країн та блиснув глибиною своїх знань. Зокрема, під час зустрічі з президентом Ліберії Джозефом Боакаї глава Білого дому зазначив, що той добре розмовляє англійською мовою.

Все б нічого, але англійська мова є державною в Ліберії. Мало того, країну заснували вихідці із США.

"Я можу сказати, у вас чудова англійська. Де ви її вивчили? Ви говорите дійсно дуже красиво", — сказав Трамп.

На ролику видно, що Боакаї трохи розгубився і не відразу придумав, що відповісти.

Ліберія — це невелика держава на заході Африки. Її площа становить 111 тисяч квадратних кілометрів, що можна порівняти з площею Болгарії, а єдиною державною мовою є англійська.

У 1822 р. звільнені американські раби були відправлені до Африки, де за підтримки Американської колонізаторської спільноти придбали у місцевих вождів близько 13 тисяч квадратних кілометрів території за товари на 50 доларів. До 1828 вони захопили всю сучасну територію країни, а в 1848 проголосили незалежність від США.

Сама назва Ліберія з англійської перекладається як "країна свободи", а відсилання на американське минуле можна знайти і в інших державних атрибутах. З цієї причини немає нічого дивного і в тому, що ліберійський прапор дуже нагадує американський.

Прапор Ліберії

Ліберія на карті

Як повідомлялося раніше, Трамп повідомив, що дуже незадоволений діями Путіна, пообіцяв розблокувати постачання зброї Україні, а також натякнув на можливість запровадження жорстких санкцій проти Росії.