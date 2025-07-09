Трамп готовился разбомбить Москву: какое оружие США может добраться до Кремля и каким был ответ России

"Телеграф" рассказывает об уникальном оружии США и возможностях американской военной машины

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих угрозах главе РФ Владимиру Путину по поводу бомбардировки Москвы. На закрытой встрече в 2024 году доноров он заявлял, что пытался умерить хозяина Кремля от нападения на Украину такими радикальными методами.

"Телеграф" решил разобраться в ситуации и рассказать читателям, действительно ли возможен массированный удар США по России, есть ли у американской армии необходимое дальнобойное оружие, а также имеется ли у России чем противостоять таким атакам.

Почему Трамп угрожал Путину

Аудиозапись слов Трампа на закрытом мероприятии для доноров обнародовал американский телеканал CNN. Я сказал Путину: "Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву чертовски. Говорю тебе, у меня нет выбора". По его словам, Путин ответил, что не верит американскому лидеру. "А потом он говорит что-то вроде: "Я тебе не верю". Но он поверил мне на 10%", — добавил президент США.

Трамп также рассказал об аналогичных угрозах китайскому лидеру Си Цзиньпину по поводу возможного вторжения на Тайвань.

Что на это ответили в Кремле

Ожидаемо, что пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков опроверг информацию об угрозах Трампа. Песков также заявил, что у Москвы нет разногласий с Вашингтоном на фоне переговоров с Украиной.

Американское оружие, способное достать Москву

США имеют в своем арсенале несколько видов вооружения, способного поразить цели на территории России, включая Москву. Расстояние от американского континента до Москвы составляет более 8600 км по воздушной линии.

Расстояние из США до РФ по воздушной линии

Американские подлодки класса "Огайо" могут запускать ракеты Trident II с дальностью поражения до 12 тысяч километров. Но этим ракетам не обязательно преодолевать такие большие расстояния — субмарины могут размещаться в Атлантическом или Тихом океанах, например, вблизи одной из стран НАТО. Каждая такая ракета может нести несколько ядерных боеголовок разной мощности.

Расстояние до РФ из Атлантического океана

Trident II – как выглядит эта ракета

Кроме того, США располагают парком стратегических бомбардировщиков дальней авиации. Эти самолеты способны преодолевать большие расстояния и наносить удары по стратегическим объектам противника на разных континентах.

К примеру, американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit могут нести всевозможные виды вооружения. B-2 может сбрасывать обычные и термоядерные боеприпасы: 80 управляемых бомб класса 500 фунтов или 16 ядерных бомб B83. Эти самолеты также вооружены крылатыми ракетами AGM-158 JASSM с дальностью поражения более 900 км и AGM-86 ALCM.

B-52 Stratofortress от Boeing стоят на вооружении в США с 1955 года

Стратегические бомбардировщики B-2

При необходимости они могут нанести удар из воздушного пространства любой из стран НАТО.

Откуда могут нанести удар стратегические бомбардировщики США

Самым мощным оружием в арсенале США считаются 13-тонные противобункерные бомбы GBU-57, способные пробивать укрепленные подземные сооружения.

Как выглядят противобункерные бомбы GBU-57

Крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2500 км могут запускаться с кораблей, подлодок и наземных установок. Ранее существовали модификации Tomahawk с ядерными боеголовками W80-0 мощностью 5-150 килотонн, но они были сняты с вооружения в 2010-2013 годах.

А есть ли у РФ чем отразить такие атаки США? Что говорит искусственный интеллект

"Телеграф" решил спросить искусственного интеллекта, есть ли чем РФ отражать такие атаки, особенно ввиду того, что знаменитая российская ПВО даже с украинскими дронами справиться не может. Нейросеть Claude проанализировала способность российской армии противостоять современному американскому оружию.

Искусственный интеллект обратил внимание на серьезные недостатки российской противовоздушной обороны. Даже российские шахеды попадают в цель менее чем в 10% случаев. Украинские дроны уничтожили по меньшей мере 13 российских самолетов. Масштаб недавних атак оказался неожиданным для российской ПВО, считает нейросеть.

Что говорит искусственный интеллект о возможностях РФ отразить атаку США

Нейросеть выделила три основных проблемы системы ПВО РФ. Первая – перегрузка из-за резкого роста количества дронов. Это требует большего количества боеприпасов для противовоздушной обороны.

Вторая проблема – неэффективность против массовых атак. Обе стороны сбивают или глушат большинство дронов, но даже 10-20% прорывающихся наносят значительные повреждения.

Третья слабость – технологическая отсталость. К началу 2025 г. дроны составляли 60-70% повреждений российского оборудования, согласно аналитическим данным.

Claude отметил, что российская ПВО испытывает проблемы с украинскими дронами, которые значительно уступают американским технологиям по сложности. Против массированного удара США с применением крылатых ракет, баллистических ракет и стелс-технологий эффективность будет еще ниже. Американское вооружение имеет лучшие системы навигации, технологии преодоления ПВО и координации атак.

Какие проблемы есть у российской ПВО

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Украина может получить еще одно важное оружие против атак РФ. Белый дом якобы обратился в Пентагон с просьбой подготовить и другие варианты дополнительного вооружения.