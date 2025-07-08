Трамп не смог скрыть раздражение Путиным: пообещал оружие Украине и другие "сюрпризы"

В США растет недовольство действиями России

Президент США Дональд Трамп опять заявил, что он недоволен действиями Владимира Путина и пообещал "сюрприз". При этом он подчеркнул, что глава Кремля говорит "много бреда" об Украине.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в своем кабинете в Белом доме. Фрагмент его выступления транслировался в эфире Fox News.

"Я недоволен Путиным, он убивает много людей. Многие из них это солдаты. Его солдаты и их (украинские, — ред.) солдаты. И сейчас это до 7000 тысяч на неделю", — сказал Трамп.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли он что-то с этим делать, американский президент отметил, что СМИ об этом не скажет. Однако он пообещал, что это будет "небольшим сюрпризом".

Он не стал вдаваться в детали своего плана, но намекнул, что среди вариантов введение пакета "разрушительных санкций" против России. Кроме того, он домавил, что одобрил поставки определенных типов вооружения в Украину.

"Это должно закончиться. Мы получаем кучу де*ьма от Путина в нашу сторону. Он всегда такой любезный, но оказывается, что это ничего не значит", — сказал Трамп.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность возобновить поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot. Его разговор с президентом Владимиром Зеленским 4 июля положительно повлиял на это решение. Сам Трамп подтвердил, что может это сделать, сказав, что он лично не прекращал помощь Украине.