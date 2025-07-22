Конгресс ушел на каникулы раньше не просто так: о каких политических играх идет речь

Соратники Трампа пытаются избежать очередного скандала

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон досрочно отправит членов Конгресса домой, чтобы избежать голосования по вопросу публикации файлов, касающихся Джеффри Эпштейна, о которых говорил Илон Маск, в то время как союзники Дональда Трампа пытаются сдержать разрастающийся кризис.

Об этом пишет Financial Times. Палата представителей уйдет на пятинедельные каникулы со среды, на день раньше запланированного срока, и, как ожидается, возобновит работу не раньше сентября.

"Джонсон, главный республиканец Палаты представителей, заявил во вторник, что демократы играют в "политические игры", пытаясь навязать голосование по мерам, которые потребуют от Министерства юстиции США опубликовать документы, касающиеся жизни и смерти опального финансиста", – говорится в публикации.

Он заявил, что демократы используют дело Эпштейна как "политический таран", добавив: "Мы больше не позволим им заниматься этим фарсом".

Некоторые республиканцы тоже хотят знать правду

Однако несколько членов Палаты представителей от Республиканской партии также призвали к обнародованию так называемых файлов Эпштейна, а некоторые из наиболее громких голосов в движении Трампа MAGA потребовали большей прозрачности.

"Общественность не позволит этому заглохнуть, и это правильно", — заявил Ральф Норман, представитель Республиканской партии из Южной Каролины.

Во время своей президентской кампании Трамп обещал обнародовать эти файлы. Однако в меморандуме, опубликованном в этом месяце Министерством юстиции и ФБР, говорится, что нет "убедительных доказательств" того, что Эпштейн "шантажировал видных деятелей", и что "списка клиентов" не существует.

Это вызвало призывы со стороны некоторых членов движения MAGA к Трампу уволить генерального прокурора Пэм Бонди и породило вопросы относительно того, останутся ли директор ФБР Каш Патель и заместитель директора Дэн Бонджино на своих постах.

"На прошлой неделе скандал усилился, когда газета Wall Street Journal сообщила, что в 2003 году Трамп отправил Эпштейну поздравление с днём рождения, в котором упоминались "секреты" и содержался непристойный рисунок. Трамп назвал эту историю "ложной, злонамеренной и клеветнической" и подал в суд на газету и ее владельца Руперта Мердока", – отмечает издание.

В Министерстве юстиции вспомнили о подельнице Эпштейна

На фоне возмущения по поводу действий администрации в отношении файлов Эпштейна высокопоставленный представитель Министерства юстиции заявил во вторник, что встретится с Гислен Максвелл, осужденной за помощь в заманивании молодых девушек для покойного педофила, для получения возможных доказательств.

"Если у Гислен Максвелл есть информация о ком-либо, кто совершил преступления против жертв, ФБР и Министерство юстиции выслушают ее", — заявил заместитель генерального прокурора Тодд Бланш.

Он добавил, что связался с адвокатом Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок, и намерен встретиться с ней "в ближайшее время".

Комитет по надзору Палаты представителей также проголосовал во вторник за вызов Максвелл в суд с целью получения информации о деятельности Эпштейна.

Трамп хочет, чтобы все поскорее забыли об этом деле

Эти шаги были предприняты после того, как на прошлой неделе Трамп заявил, что Министерство юстиции должно опубликовать "достоверные" доказательства, связанные с Эпштейном. Позже Министерство юстиции подало ходатайство о публикации стенограмм заседаний большого жюри по делам Эпштейна и Максвелл.

В последние недели Трамп неоднократно выступал против общественного интереса к этому делу.

Но, отвечая на вопрос о вмешательстве Бланш во вторник, Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете: "Я не знал, что они собираются это сделать. Я не очень-то в этом разбираюсь… Это охота на ведьм, просто продолжение охоты на ведьм".

Ранее пользователи социальных сетей заметили интересную деталь, связанную с пресс-секретарем Дональда Трампа Левитт Кэролайн. В день, когда она объявила, что "списка клиентов" Эпштейна не существует, на ней не было крестика.