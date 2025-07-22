Конгрес пішов на канікули раніше не просто так: про які політичні ігри йдеться

Соратники Трампа намагаються уникнути чергового скандалу

Спікер Палати представників США Майк Джонсон достроково відправить членів Конгресу додому, щоб уникнути голосування з питання публікації файлів, що стосуються Джеффрі Епштейна, про які говорив Ілон Маск, в той час, як союзники Дональда Трампа намагаються стримати кризу, що розростається.

Про це пише Financial Times. Палата представників піде на п’ятитижневі канікули з середи, на день раніше від запланованого терміну, і, як очікується, відновить роботу не раніше вересня.

"Джонсон, головний республіканець Палати представників, заявив у вівторок, що демократи грають у "політичні ігри", намагаючись нав’язати голосування щодо заходів, які вимагатимуть від Міністерства юстиції США опублікувати документи щодо життя та смерті опального фінансиста", – йдеться у публікації.

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Він заявив, що демократи використовують справу Епштейна як "політичний таран", додавши: "Ми більше не дозволимо їм займатися цим фарсом".

Деякі республіканці також хочуть знати правду

Однак кілька членів Палати представників від Республіканської партії також закликали до оприлюднення так званих файлів Епштейна, а деякі з найгучніших голосів руху Трампа MAGA зажадали більшої прозорості.

"Громадськість не дозволить цьому затихнути, і це правильно", — заявив Ральф Норман, представник Республіканської партії з Південної Кароліни.

Під час своєї президентської кампанії Трамп обіцяв оприлюднити ці файли. Однак у меморандумі, опублікованому цього місяця Міністерством юстиції та ФБР, йдеться, що немає "переконливих доказів" того, що Епштейн "шантажував видатних діячів", і що "списку клієнтів" не існує.

Це викликало заклики деяких членів руху MAGA до Трампа звільнити генерального прокурора Пем Бонді та породило питання щодо того, чи залишаться директор ФБР Каш Патель і заступник директора Ден Бонджіно на своїх посадах.

"Минулого тижня скандал посилився, коли газета Wall Street Journal повідомила, що у 2003 році Трамп відправив Епштейну привітання з днем народження, в якому згадувалися "секрети" і містився непристойний малюнок. Трамп назвав цю історію "хибною, зловмисною і наклепницькою" – зазначає видання.

У Міністерстві юстиції згадали про спільницю Епштейна

На тлі обурення з приводу дій адміністрації щодо файлів Епштейна високопосадовець Міністерства юстиції заявив у вівторок, що зустрінеться з Гіслен Максвелл, засудженою за допомогу в заманюванні молодих дівчат для покійного педофіла, для отримання можливих доказів.

"Якщо Гіслен Максвелл має інформацію про будь-кого, хто вчинив злочини проти жертв, ФБР і Міністерство юстиції вислухають її", — заявив заступник генерального прокурора Тодд Бланш.

Він додав, що зв’язався з адвокатом Максвелл, яка відбуває 20-річний тюремний термін, і має намір зустрітися з нею "найближчим часом".

Комітет з нагляду Палати представників також проголосував у вівторок за виклик Максвелл до суду з метою отримання інформації про діяльність Епштейна.

Трамп хоче, щоб усі швидше забули про цю справу

Ці кроки було зроблено після того, як минулого тижня Трамп заявив, що Міністерство юстиції має опублікувати "достовірні" докази, пов’язані з Епштейном. Пізніше Міністерство юстиції подало клопотання про публікацію стенограм засідань великого журі у справах Епштейна та Максвелл.

Останніми тижнями Трамп неодноразово виступав проти суспільного інтересу до цієї справи.

Але, відповідаючи на запитання про втручання Бланш у вівторок, Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті: "Я не знав, що вони збираються це зробити. Я не дуже в цьому розбираюся... Це полювання на відьом, просто продовження полювання на відьом".

Раніше користувачі соціальних мереж помітили цікаву деталь, пов’язану з речницею Дональда Трампа Левітт Керолайн. У день, коли вона оголосила, що "списку клієнтів" Епштейна не існує, на ній не було хрестика.