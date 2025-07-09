Спикер Трампа "спалилась" на лжи про "список Эпштейна"? В сети обсуждают интересный момент (фото)

Одна деталь на Кэролайн не оставила без внимания

Пользователи социальных сетей заметили интересную деталь, связанную с пресс-секретарем Дональда Трампа Левитт Кэролайн. В день, когда она объявила, что "списка клиентов" Эпштейна не существует, на ней не было крестика.

Соответствующие скрины видео с выступлением Кэролайн опубликовал один из пабликов. Там заметили, что она ее шее всегда есть цепочка с крестиком, но именно в тот день она их не надела.

"Не хотела врать будучи с крестом на шее???", — задаются вопросом в соцсети.

7 июля Кэролайн выступила перед журналистами и заявляла, что "списка клиентов" Эпштейна, подразумевающего перечень клиентов, причастных к его преступлениям, не существует.

К слову, недавно американский миллиардер Илон Маск публично обвинил Дональда Трампа в причастности к делу Джеффри Эпштейна, заявив, что именно поэтому администрация не рассекречивает все документы, связанные с деятельностью скандального финансиста.

Таким образом в сети стали предполагать, что сказанное Кэролайн — ложь.

Дело Эпштейна

В 20219 году его задержали и обвиняли в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В ходе обысков были найдены доказательства торговли людьми, а также обнаружены "сотни, а может быть, и тысячи — сексуальных фотографий с полностью или частично обнаженными женщинами". Некоторые фотографии были подтверждены как фотографии несовершеннолетних.

Судебные документы утверждают, что по крайней мере 40 несовершеннолетних девочек были привезены в особняк Эпштейна для сексуальных контактов.

Спустя несколько месяцев, 10 августа 2019 года Джефри Эпштейн был найден мертвым в своей камере предварительного заключения. По официальным сообщениям, причиной смерти является самоубийство.

7 июля 2025 года Минюст США и ФБР заявили, что у них нет доказательств шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна и того, что он вел "список клиентов".

Джеффри Эпштейн. Фото: The Insider

Что такое "Списки Эпштейна"

"Списки Эпштейна" – это не один документ, а совокупность материалов, касающихся судебных разбирательств по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, организованной американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Последняя большая волна рассекречивания по этой истории произошла 3 января 2024 года. Тогда судья Лоретта Преска распорядилась обнародовать почти тысячу страниц, содержащих имена около 200 человек, фигурирующих в делах, связанных с Эпштейном. В документах фигурируют имена десятков известных людей – от голливудских звезд до бывших мировых лидеров. Среди них, согласно открытым данным, были:

Экс-президент США Билл Клинтон и действующий глава страны Дональд Трамп;

британский принц Эндрю, герцог Йоркский;

Билл Гейтс;

Дэвид Копперфилд;

Стивен Хокинг;

и другие…

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Илон Маск напомнил, что Трамп фигурирует в скандалах, связанных с сексуальной эксплуатацией людей, педофилией и не только.