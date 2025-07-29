Трамп может забуксовать из-за Украины. Какие три критических вопроса он должен решить — СМИ

Некоторые действия американского президента принесут США больше проблем, чем выгоды

Если президент США Дональд Трамп действительно хочет показать миру, что он является лидером, то ему надо разобраться с тремя главными вызовами. Это касается войны в Украине, ситуации в Секторе Газы и вопросов мировой торговли.

Об этом говорится в материале CNN. Издание отмечает, что Трамп очень любит хвастаться победами, но зачастую они показные, а не реальные.

"На международном уровне справедливо задаться вопросом: одерживает ли Трамп победы ради американского народа или ради себя? Является ли его принудительная власть над союзниками и небольшими государствами признаком силы или поведением крутого парня из школьного двора? И каковы будут последствия его побед в долгосрочной перспективе?", — говорится в материале.

Ситуация в Газе

В понедельник, 28 июля, Трамп опроверг заявления премьера Израиля о том, что в Секторе Газы нет голода, тем самым отреагировав на вирусные видео в сети. Американский президент сказал, что необходимо "накормить детей", однако не уточнил, как именно он намерен это делать.

Неизвестно, что именно привело к тому, что американский президент начал беспокоиться за судьбу жителей изолированного анклава. Не исключено, что это будет реальное изменение в его политике или же его впечатлили страдания местных детей.

Однако издание напоминает, что еще недавно Трамп выступал с идеей переселить жителей анклава и построить там пляжный курорт. А еще он приложил руку к остановке работы USAID — крупнейшей американской организации по гуманитарным программам, частью обязанностей которой была закупка продуктов питания для уязвимых общин по всему миру, включая и Сектор Газы.

Украина

Трамп заявил о сокращении крайнего срока для Владимира Путина на заключение сделки с Украиной с 50 дней до 10-12. Издание отмечает, что если планы по наказанию Кремля действительно серьезные, то вторичные санкции могут сильно подкосить российскую экономику.

Однако основной удар в этом случае примут на себя страны вроде Индии и Китая, что может подкосить стабильность мировой экономики. 28 июля переговорщики США встретились с представителями Пекина в Швеции, чтобы поговорить о торговле. Возможно, потенциальная сделка будет одной из важнейших "побед" Трампа, которая отроет путь ко встрече с Си Цзиньпином. И в этом случае возникает вопрос — готов ли американский президент рискнуть этим соглашением.

С другой стороны, решительный шаг против Путина мог бы показать критиками Трампа, что тот готов не только нападать на союзников, но и выступить против "безжалостных лидеров".

Торговля

ЕС мог бы использовать свою экономическую мощь, чтобы нанести реальный ущерб американской экономике. Однако Брюссель предпочел этого не делать, вместо того согласившись на 15% тарифы вместо 30%. Эта сделка может нанести ущерб вялому росту европейской экономики, но торговая война была бы еще хуже.

Однако "крупнейшая сделка в истории" может быть преувеличением, так как одно юридическое обоснование всех нюансов может занять годы и быть выложено на тысячах страниц.

Не совсем понятно, что именно уступил ЕС и не является ли это игрой в долгую. Заключение даже рамочного соглашения могло быть всего лишь попыткой предотвратить раскол Запада и попыткой изменить мнение Трампа по Украине и Газе.

Издание отмечает, что европейцы в этом плане действуют куда более скрытно. А вот поступки Трампа могут навредить США больше, чем помочь. Например, традиционные союзники США могут просто уйти к Китаю.

"Союзы США и лидерство единомышленников в демократии были залогом могущества Вашингтона после окончания Второй мировой войны. Иногда стране нужны друзья — как, например, после терактов 11 сентября 2001 года. Трамп с пугающей скоростью уничтожает американскую мягкую силу", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу" о том, что Трамп может не реализовать свои угрозы. Изменение его риторики ставит целью заставить Кремль задуматься о последствиях своих действий.